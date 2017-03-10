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BAŞBAKAN YILDIRIM UÇAKTA TELEFONLA KIZ İSTEDİ

Başbakan Yıldırım uçakta telefonla kız istedi

Başbakan Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaret dönüşü uçakta bir gence telefonla kız istedi.

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Başbakan Yıldırım, KKTC'ye yaptığı ziyaret dönüşü uçakta Yücel Çakmak isimli gence telefonla kız istedi. Genç kızın babası ile telefonda konuşan Yıldırım, "Yanımda kim var tahmin et bakalım? Yücel Çakmak diye bir delikanlı var" diye konuştu. Genç kızın babası bu sözler üzerine, "Kendisini duydum da tanışamadık Başbakanım" dedi.

Başbakan Yıldırım, Kıbrıs seyahatinden döndüklerini belirterek, "Şu anda Kıbrıs'tayız, uçak hareket edecek. Uçağı durdurduk. Yücel illa benim için bir telefon et dedi, Allah'ın emriyle, Peygamberin sünnetiyle talibiz. Kızınızı oğlumuz Yücel'e istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Genç kızın babası da, "Başbakanım, boynumuz kıldan ince. İnşallah. Ben görmedim etmedim. Nasip Başbakanım" karşılığını verdi.

Yıldırım da, "İnşallah en kısa zamanda el öpmeye gelir. Hanımefendiye, çocuklara çok selam. Allah'a emanet olun" diyerek sözlerini noktaladı.

Yücel isimli genç Başbakan Yıldırım'a teşekkür ederek, Yıldırım'ın elini öptü. Başbakan Yıldırım, işin takipçisi olunması konusunda yanındakilere talimat verdi.

İHA
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