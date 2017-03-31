Başbakan Yıldırım'dan 400 bin kişiye iş müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım Kars mitinginde müjdelerini ardı ardına sıraladı. Yıldırım, "Kars'ı cazibe illeri arasına aldık. Yatırım yapılacak, ilave teşvik alacak. 23 ilimizde toplam gelecek 10 yılda 100 milyar yatırım yapılacak ve 400 bin kişi iş, aş sahibi olacak.



Kars'ın köy yollarını bile sıcak asfalt ile kaplayacaklarını belirten Yıldırım bunun için 100 milyon lira kaynak ayırdıklarını açıkladı...



Bakü -Tiflis demir yolu hattının seferlerinin Haziran'da başlayacağını da söyleyen Yıldırım Kars'tan Çin'e kadar gidebileceksiniz dedi.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları

"Son 15 yılda ayrılıkları gayrılıkları kaldırdık. Her türlü ayrımcılığı reddettik, 80 milyonu kardeş bildik. Bütün kardeşlerimiz, vatandaşlarımız eşittir, başımızın tacıdır. Herkes istediği dilde konuşsun, bütün saçma sapan yasakları kaldırdık. Dün öcü gibi görünen konular bugün doğal özgürlükler haline geldi.

HAYAL BİLE EDİLEMEYEN PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Artık paralarımız IMF'ye değil, kalkınmaya gidiyor. Bugün Türkiye dünyanın en itibarlı ülkelerinden biridir. Hayal bile edilemeyen bütün büyük projeleri hizmetinize sunduk. Türkiye'yi hızlı trenle kavuşturduk.Yolları böldük, insanları birleştirdik. Bütün bunları nasıl yaptık. Bir olduk, iri olduk, birlik olduk ve hep birlikte bunları yaptık.

HAYIR DİYORLAR ÇÜNKÜ KISKANIYORLAR

15 sene içerisinde tüfek bile yapamayan Türkiye yerli oranını yüzde 60'a çıkardı.Türkiye bugün dünyanın en büyük havalimanını yapıyor, bu da birilerini rahatsız ediyor. neden Avrupa sürekli hayır hayır hayır diyor, çünkü kıskanıyorlar. Baktılar ki Türkiye onlara akan parayı kesti, başladılar fitne fesat çıkarmaya. Avrupa'da Tayyip Erdoğan diye manşet atıyorlar. Çünkü Erdoğan ülkesinin kaynaklarının hortumlanmasının önüne geçti.

ANA MUHALEFET KORKU VE KAOS PEŞİNDE

Bugün ana muhalefet partisi kaos ve korku peşinde. Sadece mevcut devam etsin statüko korunsun istiyorlar.Türkiye 16 Nisan'da yeni bir sisteme geçecek. Bu mesele Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım meselesi değil, memleket meselesidir.

KARS'A MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Kars'ı cazibe illeri arasına aldık. Yatırım yapılacak, ilave teşvik alacak. 23 ilimizde toplam gelecek 10 yılda 100 milyar yatırım yapılacak ve 400 bin kişi iş, aş sahibi olacak. Bundan Kars da nasibini alacak. Kars'a 13 yılda tam 13 katrilyonluk yatırım yaptık. Okullar yaptık. 2 bin 650 toplu konut yaptık. Kafkas Üniversitesi'ne 5 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 3 yeni araştırma ve uygulama merkezi kazandırdık. 2002'de sadece 3 bin olan öğrenci sayısı bugün 19 bine çıktı. Sıkı durun şimdi Kars'a 500 yataklı bölge hastanesi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kağızman devlet hastanesine 100 yataklı ilave blok yaptık."

2050'ye kadar içme suyu probleminiz kalmayacak.

Kentsel dönüşümü başlattık. Şehir yenilenecek.

Bakü Tiflis demir yolu demir yolu hattı buradan geçecek. Seferler Haziran'da başlayacak. Kars'tan Çin'e kadar gidebileceksiniz.

Bir müjde daha veriyorum! Kars'ın köylerini sıcak asfalt yapacağız bunun için 100 milyon kaynak ayırdık dedi.