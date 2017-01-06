BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ABD'Lİ ELÇİYE SERT SÖZLER

Başbakan Yıldırım'dan ABD'li elçiye sert sözler

Başbakan Binali Yıldırım, dün akşam saatlerinde ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma tepki gösterdi.

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19 Temmuz 1980’de suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Türkiye’nin eski başbakanlarından Nihat Erim’in dönemin ABD Başkanı Richard Nixon ile fotoğrafının paylaşılması hakkında ne düşündüğü sorulan Yıldırım, "Nereden aklına gelmiş giderayak, hangi mesajı verdiği önemli. Altında mesaj yoksa zevzeklik yapmış" karşılığını verdi.

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Ankara'da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Irak ziyaretinizde gündeminizde neler var?

Irak ile son iki senedir ilişkilerimiz iyi gelişmedi. İşte bu dostlukları artırma, düşmanlıkları azaltma politikamızın gereği olarak birer birer komşularımızla ilişkilerimizi yoluna koyuyoruz ve geliştiriyoruz. Bu bağlamda Irak ziyaretimizde esas itibariyle iyi komşuluk ilişkilerini pekiştirmek, ekonomik konularda önceki yıllardan kaynaklı kayıpları kapatmak ve her iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı esasında yıllardan beri ülkemizin başını ağrıdan PKK terör örgütünün Irak topraklarından Türkiye'ye saldırmalarını önlemeyi görüşeceğiz. Başika'daki varlığımız asla Irak'ın egemenliğine yönelik bir şey değildir. Koalisyon güçleri ile beraber Musul başta olmak üzere DEAŞ ile mücadele için orada, Irak'taki milislere eğitim vermektedir. Bu konuları da yine bu ziyarette konuşacağız. Asıl itibariyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi. Birlikteliğimiz olduğu konuları ön plana çıkarmak, ayrılıkları görüşmek suretiyle iyi komşuluk ilişkileriyle sorunlarımızı çözmek istiyoruz. Irak, Suriye bizim komşularımız. Komşularımızla iyi geçinmek bizim geleneksel anlayışımıza da uygun bir şey. Bu esastan hareketle barışın, kardeşliğin sağlanması sadece Türkiye'nin ilerlemesi için değil, bölge ülkelerindeki karışıklıkların sona ermesi, terörün verdiği zararların ortadan kaldırılmasına da fayda sağlayacak.

Son olarak ABD büyükelçiliğinden yapılan bir paylaşım var...

Nereden aklına gelmiş giderayak, hangi mesajı verdiği önemli. Altında mesaj yoksa zevzeklik yapmış.
 

 

AA
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