Başbakan Yıldırım'dan ''af'' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanlığı'nın cezaevlerine yatan mahkumlarla ilgili hazırladığı yönetmelik üzerinden başlayan "af" tartışmasıyla ilgili "Cezanın süresi değişmiyor. Cezanın şekli değişiyor. Kapalıdan açığa geliyor. Biraz yer sıkışıklığı var malum terörle mücadeleden dolayı. O yüzden organize suçlar, terör suçları, istismar gibi önemli suç grupları dışında disiplin suçlarına benzer suçları işleyen ve bundan hüküm giyen mahkumları kapalıdan açığa alıyorlar" dedi.

Başbakan Yıldırım, Ankara'da cuma namazı sonrası, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanlığı'nın cezaevlerine yatan mahkumlarla ilgili hazırladığı yönetmelik üzerinden başlayan "af" tartışması sorulan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Af, nasıl olur? Af, eğer diyelim ki 10 yıl ceza var, tamamen salıverilsin; af olur veya 10 yıl ceza var, 3 yıla indirirsin bu da af olur. Ama burada cezanın süresi değişmiyor. Cezanın şekli değişiyor. Kapalıdan açığa geliyor. Biraz yer sıkışıklığı var malum terörle mücadeleden dolayı. O yüzden organize suçlar, terör suçları, istismar gibi önemli suç grupları dışında disiplin suçlarına benzer suçları işleyen ve bundan hüküm giyen mahkumları kapalıdan açığa alıyorlar. Geri kalan kısmını açıkta tamamlayacak. Açık cezaevindeyken bir yanlış içerisinde olursa bu hakkı kaybediyor. Tekrar bir önceki konumuna dönüyor"