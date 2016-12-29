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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başbakan Yıldırım'dan asgari ücret açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım asgari ücret hakkında açıklama yaptı.

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Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün, yıllardır devam eden Suriye'deki kanı durduracak önemli bir ateşkese, Rusya Federasyonu ile birlikte imza koyduk. Ümit ederiz ki bu, Suriye'de yaşanan acıların sonbulması için başlangıç olur."

Olumsuzluklara rağmen ekonomi sağlam duruyor. Kriz algısı oluşturmaya yönelik faaliyetler var.

2017 her bakımdan ülkemiz için daha güzel günleri birlikte yaşayacağımız yıl olacak. 2017'de Türkiye hem yatırım hem üretim hem istihdam hem de ihracat konularında bütün gayretini, bütün imkanlarını ortaya koyacak. Bütçede yatırımlar yüzde 30'a yakın oranda artırdık.

2017'de yatırım, istihdam, ihracat için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Kaynaklara erişimleri kolaylaştırmamız lazım.

İşverenin asgari ücretten kaynaklanan maliyetinin bir kısmını devlet karşılayacak.

Vergi diliminden dolayı, mesela senenin son üç ayında asgari ücretin altına düşüyor bazı ücretler, vergi dilimi değiştiği için. Bunu da yine karşılamaya karar verdik. Yani bin 404 lira, ocakta da aldığı aynı olacak asgari, aralıkta da aynı parayı alacak. Vergiden bir kayıp olmayacak, o farkı biz Maliye Bakanlığı marifetiyle karşılayacağız.

Dünya ile rekabet edecek alt yapıyı sağlayalım. AR-GE alanında daha fazla faaliyet gösterelim. Pahada ağır, yükte hafif işlere bakacağız.

Ekonomimiz üzerine ileri geri söylenen lafların kıymeti harbiyesi yoktur. Gök kubbede ekonomi üzerine söylenmeyen laf kalmadı ama işte sonuç ortada, ekonomi dimdik ayakta, her şeyiyle tıkır tıkır işliyor.

Terörle mücadelede kafa karışıklığı yok. Milletin desteğiyle bu belayı da def edeceğiz. Bir terör örgütüyle, başka terör örgütü ortadan kaldırılır mı? Ümit ederiz ki yeni Amerikan yönetimi burada, Türkiye'nin müttefikliğinin değerini daha iyi anlar, burada çapulcularla iş tutmaktan vazgeçer. Amerika'ya yakışmıyor. Amerika'ya yakışan, yıllardan beri stratejik ortağı olan, NATO'da, bölgede her zaman birlikte hareket eden Türkiye ile terör konusunda da başka konularda da uyumlu bir çalışma ortaya koymaktır. Yeni yönetimin bu konuda daha müspet adımlar atacağına inanıyoruz, bunu bekliyoruz.

Rusya ile ilişkiler gittikçe iyiye gidiyor. İsrail'le yıllardır süren olumsuzluk ortadan kalktı.

Bölgenin huzura, kardeşliğe, kalkınmaya ihtiyacı var. PKK sorununu memleketin gündeminden çıkaracağız.

Darbenin göbeğinde olan alçak örgütün elebaşları adalete hesap veriyor.

En büyük yapısal reformumuz anayasa değişikliği.

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