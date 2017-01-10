SON DAKİKAKILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA KONUŞUYOR - CANLI
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Başbakan Yıldırım’dan Bahçeli'ye teşekkür

Meclis, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde 9 saat mesai yaptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Meclis, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümünün görüşmelerinde, dün yaklaşık 9 saat mesai yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesinin, 338 oyla kabul edilmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım, oturduğu AK Parti sıralarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Genel Kurul salonundaki grup sırasında oturduğu yere giderek, MHP Lideri'ne teşekkür etti. Yıldırım ve Bahçeli, tokalaşmalarının ardından bir süre sohbet etti.

Başbakan Yıldırım’dan Bahçeli'ye teşekkür

HDP'Lİ VEKİLLER OY KULLANMADI

Öte yandan, Meclis Genel Kurulu'nda, teklifin maddelerine geçilmesine dair gizli oylamada, 480 oy kullanıldı. Teklifin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edilirken, 134 milletvekili ret oyu verdi. Oylamada 2 oy çekimser, 5 oy boş kullanılırken, 1 oy da geçersiz sayıldı. HDP'li milletvekilleri oy kullanmadı.

Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için Meclis'in bugün saat 15.00'te toplanması kararıyla birleşim, gece yarısı saat 01.22'de sona erdi.

DHA
641
Metin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştıMetin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştı
MHP'den "fire" iddialarına yanıtMHP'den "fire" iddialarına yanıt
İşte Esra Balamir'in son görüntüsüİşte Esra Balamir'in son görüntüsü
Birlikte yaşadığı evli kadını bacağından vurdu !Birlikte yaşadığı evli kadını bacağından vurdu !
Meclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurduMeclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurdu
Amasya'da domuz safarisiAmasya'da domuz safarisi
Tartışılan mont çin açıklama geldi !Tartışılan mont çin açıklama geldi !
İçerde ekibi böyle kurtarıldıİçerde ekibi böyle kurtarıldı
Bakan Bozdağ'dan anayasa açıklamasıBakan Bozdağ'dan anayasa açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS