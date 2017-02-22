Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti açıklaması

Başbakan ve Ak Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım dün parti grubunda bozkurt işareti yaptı, siyasi mesaj bombardımanının yaşandığı salı gününe damga vurdu.

Binali Yıldırım bozkurt işareti yapınca, kürsüden iner inmez gazeteciler neden bozkurt işareti yaptığını sordu.

"ENGELLİLER İÇİN YAPTIM"

Başbakan Yıldırım da “Engelliler için yaptım” dedi. Ardından 'Ne anlama geliyor?' sorusuna da “Evet anlamına geliyor. MHP’liler, ‘Bizden bahsedin’ dedi. Ben de işaret diliyle onlardan bahsettim” karşılığını verdi.

"MHP'LİLER DE BİZİM İŞARETİMİZİ YAPSIN"

“Bunu herhangi bir kaygıyla yapmadınız o zaman” sözü üzerine, ‘Bizim işareti yap!’ dediler. Ben de onların işaretini yaptım. Ortak işaret kullandım.” cevabını veren Yıldırım “Yanlış anlaşılmasın?” sorusu üzerine de “Onlar da bizim işaretimizi yapsın” ifadesini kullandı.

Yıldırım, “Sizin işaretiniz ne?” sorusuna ise gülerek el salladı.

NE OLMUŞTU?

Başbakan Yıldırım, seyirci sıralarından bir kişinin, bozkurt işareti yaparak, "Başbakanım ülkücüleri unutma" diye bağırması üzerine, bozkurt işareti yaparak, "Eyvallah, milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim 'önce memleketim ve önce milletim' dediler ve birlikte yola çıktık. Nasıl unuturuz?" dedi.