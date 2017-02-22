  • Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
  • GENAR son anket sonuçlarını açıkladı
  • CHP'li Gürsoy: ''PKK referandumda ''Evet'' diyecek''
  • 13 yaşındaki hırsız 7 aylık hamile çıktı
  • Darbenin kilit isimleri mahkemede birbirine girdi

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN BOZKURT İŞARETİ AÇIKLAMASI

Başbakan Yıldırım'dan bozkurt işareti açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'ın parti grubunda bozkurt işareti yapması büyük ses getirmişti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Başbakan ve Ak Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım dün parti grubunda bozkurt işareti yaptı, siyasi mesaj bombardımanının yaşandığı salı gününe damga vurdu.

Binali Yıldırım bozkurt işareti yapınca, kürsüden iner inmez gazeteciler neden bozkurt işareti yaptığını sordu.

"ENGELLİLER İÇİN YAPTIM"

Başbakan Yıldırım da “Engelliler için yaptım” dedi. Ardından 'Ne anlama geliyor?' sorusuna da “Evet anlamına geliyor. MHP’liler, ‘Bizden bahsedin’ dedi. Ben de işaret diliyle onlardan bahsettim” karşılığını verdi.

"MHP'LİLER DE BİZİM İŞARETİMİZİ YAPSIN"

“Bunu herhangi bir kaygıyla yapmadınız o zaman” sözü üzerine, ‘Bizim işareti yap!’ dediler. Ben de onların işaretini yaptım. Ortak işaret kullandım.” cevabını veren Yıldırım “Yanlış anlaşılmasın?” sorusu üzerine de “Onlar da bizim işaretimizi yapsın” ifadesini kullandı.

Yıldırım, “Sizin işaretiniz ne?” sorusuna ise gülerek el salladı.

NE OLMUŞTU?

Başbakan Yıldırım, seyirci sıralarından bir kişinin, bozkurt işareti yaparak,  "Başbakanım ülkücüleri unutma" diye bağırması üzerine, bozkurt işareti yaparak,  "Eyvallah, milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim 'önce memleketim ve önce milletim'  dediler ve birlikte yola çıktık. Nasıl unuturuz?" dedi.

458
-
Yüksekdağ'ın milletvekiliği düşürüldüYüksekdağ'ın milletvekiliği düşürüldü
Kılıçdaroğlu hükümete yüklendiKılıçdaroğlu hükümete yüklendi
HDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'A 5 AY HAPİS CEZASIHDP EŞ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'A 5 AY HAPİS CEZASI
Alman medyasından yeni bir karalama kampanyası mı ?Alman medyasından yeni bir karalama kampanyası mı ?
Akşener'den Bahçeli'ye anında cevapAkşener'den Bahçeli'ye anında cevap
''Darbeci haini vuran kahraman aslanım''''Darbeci haini vuran kahraman aslanım''
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'na 5 yıl hapis cezasıAdana Büyükşehir Belediye Başkanı'na 5 yıl hapis cezası
Herkesin gözü Rakka'da ! Altından bakın neler çıktıHerkesin gözü Rakka'da ! Altından bakın neler çıktı
Ahmet Türk'ten sürpriz 'Bahçeli' açıklamasıAhmet Türk'ten sürpriz 'Bahçeli' açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS