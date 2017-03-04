  • Beşiktaş farkı açıyor !
  • Hatay'da savaş uçağı düştüğü
  • Yıldırım Merkel ile salon krizini görüştü
  • Sinan Oğan konuşma yaparken saldırıya uğradı
  • ABD'nin raporuna Türkiye'den sert cevap

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR - CANLI

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR - CANLI

Başbakan Yıldırım Nevşehir'de konuşuyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Başbakan Yıldırım Nevşehir'de konuşuyor.

Ayrıntılar geliyor...

187
-
Bakan Özhaseki'den korkutan açıklamaBakan Özhaseki'den korkutan açıklama
Dünya çapında çok sayıda aracını geri çağırıyorDünya çapında çok sayıda aracını geri çağırıyor
Macaristan'dan Türkiye'ye büyük destek !Macaristan'dan Türkiye'ye büyük destek !
Niran Ünsal'dan yeni açıklama: ''Dayanamadım'Niran Ünsal'dan yeni açıklama: ''Dayanamadım'
Denizaltında astsubay sabotajı !Denizaltında astsubay sabotajı !
15 Temmuz Darbe Girişimi iddianamesinden yeni görüntüler15 Temmuz Darbe Girişimi iddianamesinden yeni görüntüler
Kuzey Irak’a üs kuruyoruzKuzey Irak’a üs kuruyoruz
Erdoğan’ın telefon trafiği dikkat çektiErdoğan’ın telefon trafiği dikkat çekti
Almanya'dan Erdoğan'ın o sözlerine cevapAlmanya'dan Erdoğan'ın o sözlerine cevap
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS