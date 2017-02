Başbakan Yıldırım'dan çarpıcı referandum mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'de, Çevre Projeleri Açılış Töreni'nde konuştu.

''İŞ ÇOK AÇILIŞ İÇİN ZAMAN YOK''

Başbakan Yıldırım ''120 tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. AK Parti hükümetlerinin bir sıkıntısı var, iş çok açılış için zaman yok'' dedi.

Yıldırım, ''Marifet, insana huzur verecek şehirler imar etmektir. Amerika'da Manhattan denen yerde binalar göğün 7 kat yukarısına kadar çıkıyor. Binalar heybetli ama ruh yok'' ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu törenle Türkiye'ye yakışan 120 adet tesisin açılışını bir anda gerçekleştiriyoruz. AK Parti hükümetlerinin bir sıkıntısı var, iş çok açılış için zaman yok. Onun için 100'er 100'er 200'er 200'er paket yapıyoruz öyle açıyoruz. O kadar çok eser proje var ki bugün de memleketin her köşesinden tesislerin toplu açılışını yapıyoruz. Eskiden bizim sokağın çöpçüleri vardı çalı süpürgesi kürek sapına takılmış vaziyette temizlik yapayım derken etrafı toz duman içinde bırakırdı şimdi makinenin içinde keyfini bozmadan süpürüyor. Projelerin toplam bedeli toplam bedeli 955 milyon. Helali hoş olsun yeter ki çevremiz temiz olsun.

''BİNALAR BÜYÜK AMA RUH YOK''

Marifet, insana huzur verecek şehirler imar etmektir. Amerika'da Manhattan denen yerde binalar arasında göğün 7 kat yukarısına kadar çıkıyor. Binalar büyük heybetli ama ruh yok. Onun için biz dikey mimariden ziyade yatay mimari diyoruz. Daha fazla sıcaklık var, ruh var.

Kentsel dönüşümle temelleri yanlış atılmış şehirleri düzeltmeye çalışıyoruz. İzmir gibi şehirde Karabağlar'da da bunu yapacağız oranın da ihalesi olmuş. Temel atmaya hazır. İzmir'in yüzde 62'si bina stoğunun imarsız kurasız ve gerekli depreme dayanıklılık bakımından sorunlu. İstanbul keza... Bunları daha baştan düzgün yapsaydık önce alt yapısı kanalizasyonu garajı sonra binayı yapsaydık bu iki kere masraf olmayacaktı.

''TÜRKİYE'DE İLK DEFA ÇEVREYE KARŞI İŞLENEN SUÇLARI TCK KAPSAMINA ALDIK''

Türkiye'de ilk defa çevreye karşı işlenen suçları TCK kapsamına aldık. Kabahatten çıkarttık ceza kanununa dahil ettik.

''İNANMIYORSAN SAY KARDEŞİM''



15 yılda 4 milyar fidan diktik. Bazıları itiraz ediyor. 'Nasıl olur?' İnanmıyorsan say kardeşim. Biz diktik. Senin de işin gücün yoksa say. 15 yılda yeşil alan miktarını ciddi ölçüde artırdık.

''TÜRKİYE GENELİNDE 184 OVAYI TARIMSAL SİT ALANLARI İLAN ETTİK''

En son aldığımız karar bereketli topraklara bina yapıyor fabrika yapıyor yazık günah. Kıraç yerler meralar boş duruyor. Şimdi Tarım Bakanlığımız bir karar aldı Türkiye genelinde 184 tane ova var. Bu ovaları tarımsal SİT alanları ilan ediyoruz ettik.

''BİTECEKSİNİZ, BAŞKA YOLU YOK''

Şimdi teröristler aralarında ne konuşuyorlar? 'Bu referandumdan evet çıkarsa biz bittik.' Biteceksiniz, başka yolu yok.

''TEK MÜCADELE EDEN TÜRKİYE''



Dünyada aynı anda 3 tane terör örgütü ile mücadele eden başka ülke gösterin bana. FETÖ, PKK, DEAŞ'la aynı anda mücadele ediyoruz. Dünya DEAŞ ile mücadele ediyormuş gibi davranıyor. Gerçekte mücadele eden yok. Tek mücadeleyi veren Türkiye. Fırat Kalkanı ile elhamdülillah Bab'ı da hallettiler ve oradaki insanlar normal hayatlarına döndüler.

''O GEMİLERİ KARADAN DENİZE İNDİRDİ, ONUN TORUNLARI DA...''

Mavi bayraklı sahil sayımızı 127'den 444'e çıkardık, dünyada ikinciyiz. Bu millet Fatih'in torunları o gemileri karadan denize indirdi onun torunları da trenleri arabaları denizin altından karaya çıkardı. Farkımız bu.

''BAŞIMIZDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN OLMASA NASIL YAPACAĞIZ?''



Milletin duası olmasa, başımızda Recep Tayyip Erdoğan olmasa nasıl yapacağız? Bu bir ekip işi. Ekip ruhuyla bütün bu işler yapıldı.

ANAYASA REFERANDUMU



16 Nisan'da sandığa gideceğiz. Sanki ölüm kalım meselesi sanki genel seçim oluyor. Seçimi daha kasımda yaptık. Seçim filan yok bu bir referandum. Mevcut sistem cumhuriyet kuruldu parlamenter sistem. 1923'ten bu tarafa bir bak sürekli problem. Problem iki yerde çıkıyor, zayıf iktidarlarda ve Cumhurbaşkanı seçiminde.''