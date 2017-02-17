Başbakan Yıldırım'dan flaş sözler

Başbakan Yıldırım Kıbrıs müzakerelerinde Türk tarafının bir adım önde olduğunu söyledi. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda Türkiye'ye yönelik eleştirilere de yanıt veren Yıldırım, bu konularla ilgili üyelik fasıllarının açılması için AB'ye çağrıda bulundu.

Başbakan Yıldırım, Malta ziyareti kapsamında Başbakan Joseph Muscat ile bir araya geldi.

İki lider görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

Binali Yıldırım, Kıbrıs'daki müzakerelere ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Kıbrıs'la ilgili iki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor. (Rum Kesimi lideri) Anastasiadis geçen gün biraz sinirlenmiş. Kapıyı vurup çıkmış ama daha sonra sigara içmeye çıktım, kriz yok diye geri geldi.

Her zaman Türkiye, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk tarafı çözümde bir adım önde. Hiçbir zaman çözümü kesintiye uğratacak bir davranış içerisinde olmuyorlar. Buna özen gösteriyorlar. Çözümün mutlaka sağlanması lazım çünkü çözümsüzlüğün bedelini Kuzey Kıbrıs Türk tarafı ödüyor.

Rum tarafı 2004'te adanın tümünü temsil edecek şekilde AB'ye tam üye yapıldı. O gün çok daha kolay olan çözüm gerçekleşmedi. Bugün daha zor olanı başarmak zorundayız. Varılacak çözüm adada güvenliği sağlayacak. Her iki tarafın adil-eşit yönetişim hakkını da beraberinde getirecektir."

Avrupa'dan Türkiye'ye yönelik basın ve ifade özgürlüğüne yönelik eleştirilere de yanıt veren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Basın ve ifade özgürlüğü Türkiye'de bir haktır. Bu hak Türkiye'de kullanılmaktadır. Basın özgürlüğü ayrı şey, terör örgütü üyeliği ayrı şey. Basın kartı alıp teröristlere lojistik destek sağlamak basın özgürlüğü ile izah edilen bir şey değildir. Gerçekler tersyüz ediliyor. Bir algı operasyonuyla Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik bir girişim varmış gibi sonuç çıkarılıyor. Basın özgürlüğü, adalet, hukuk devleti olmak AB için çok önemli. O zaman AB bu konularla ilgili faslı açsın. Buradan çağrı yapıyorum. Hariçten gazel okumakla olmaz. Bütün bu fasıllar açılsın, bu konularla ilgili ne düşünüyorlarla görüşmeye hazırız."

"MHP İLE ORTAK ETKİNLİK YAPABİLİRİZ"

Referandum çalışmalarına da değinen Yıldırım, "MHP ile AK Parti olarak bu değişikliği parlamentoya uzlaşarak getirdik. MHP ile bir amaç birlikteliğimiz var. Kampanya lehine çalışma yapıyoruz. Gerekirse MHP ile ortak etkinlik yapabiliriz" diye konuştu.

Yıldırım'ın diğer konu başlıklarıyla ilgili açıklamaları özetle şöyle:

"Malta AB dönem başkanlığını ocaktan itibaren devraldı. Malta daima Türkiye'yi AB'ye tam üyeliği konusunda destekleyen, şartsız, koşulsuz destek veren bir ülke, bunu takdir ediyoruz. Malta'nın dönem başkanlığı içerisinde de AB-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, yeni fasılların açılması ve güncellenmesine karar verilen AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın çalışmalarına başlanmasını ümit ediyoruz.

15 Temmuz'da ülkemizde vuku bulan darbe girişimi konusunda Malta'nın demokrasi ve ülkemizden yana tavır göstermesi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine dstek göstermesini takdirle karşılıyoruz. Sayın Başbakan ile bölgesel sorunları ele aldık. Suriye'de barışın tesis edilmesi, Libya'da benzer şekilde sorunların üstesinden gelinerek istikrarın sağlanması gibi konuları ele aldık.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mültecilerin durumuyla ilgili vize serbestliği konuları ve geçmişte mutabık kalınan konularla ilgili yaşanan sorunları değerlendirdik. Malta geleneksel bir denizci ülkedir. Dünyanın 3. büyük gemi sicili bakımından filo bakımından ülkesidir. Denizcilik alanında işbirliğimizi daha ileriye taşıyacağız. Daha yakından çalışma imkanı olacağını düşünüyoruz. Seçim zamanı ülkelerde popülizm yaygın bir uygulamadır. Seçim atmosferinin ötesinde AB-Türkiye ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini istiyoruz.

VİZE SERBESTLİĞİ SORUSUNA YANIT

Malta Başbakanı Joseph Muscat vize serbestliğine yönelik soruya şu yanıtı verdi:

"Vizelerin kaldırılması konusunda burada top Avrupa Komisyonu'nun sahasında. 1 Mart'tan itibaren bu konuda yeni bir rapor olacak. Durum kısa süre öncesine kadar iyi görünüyordu. Darbe girişimi öncesine kadar iyi bir durum vardı. Terörizm ile ilgili bazı konular var. Mevcut durumla ilgili bazı değişiklikler var. 71 kriter komisyon tarafından konmuştu bunlardan 7'si kalmıştı. Bunlar hayati öneme sahip. Terör yasalarıyla ilgili önemli maddeler var. Malta olarak bizim amacımız bu konuda AB-Türkiye zirvesiyle sonuçlanacak bir ilerleme sağlamak istiyoruz. Vizelerin kaldırılması konusunda bu faydalı olacaktır."