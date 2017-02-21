Başbakan Yıldırım’dan, grup toplantısında bozkurt işareti

Başbakan Bineli Yıldırım, izleyicilerden bir gruptan, "MHP’lileri unutma" seslerinin yükselmesi üzerine, “Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim önce memleketim ve milletim dediler” karşılığını verdi.

Yıldırım’ın, bu sözleri esnasında bozkurt işareti yaptığı görüldü.

Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Buradan bütün ülkelere çağrıda bulunuyorum. Birlikte barış içinde yaşayacağımız başka dünya yok. Bu ırkçılık ve ayrımcılık hastalığına kapılmadan elimizi biraz daha taşın altına koyalım" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle oldu:

"KANDİL'E SELAM DURANLARI MİLLETE SELAM DURMAYI ÖĞRETMEK İÇİN EVET"

* Parolamız belli, durmak yok yola devam. Maltalı mevkidaşımızla ikili görüşmelerimiz oldu. Ziyaretimizin amacı ticari ilişkilerimizi geliştirmekti. Yurt dışında bir sonraki durağımız Münih oldu. Birçok ikili görüşme gerçekleştirdik. Size gurbetteki kardeşlerimizin selamını getirdik. Almanya'daki vatandaşlarımız şehit analarına, gazilerimize, askerimize, polisimize selam gönderdiler. Almanya'da o gün onbinin üzerinde Türkiye sevdalısı, binlerce demokrasi gönüllüsü tek yürek oldu 'evet, evet, evet' dedi.

* Kandil'e selam duranları millete selam durmayı öğretmek için EVET! Siz bakmayın hayır türküsüyle milletin içini karartan bu felaket tellallarına! Yahu bu referanduma evet deyince ülke bölünecek olsa önce Kandil koşa koşa evet der. Böyle fırsat gelmiş ayaklarına teperler mi? FETÖ hayır kampanyası yapıyor. Bunlar memleketin yararına olacak bir şeye evet derler mi? O yüzden hayır diyorlar. 2017'ye çok hızlı girdik. 2016 yılında yaşadığımız acı tecrübeleri unutmadan yolumuza devam ediyoruz.

"20 BİN 127 ÖĞRETMEN ADAYININ ATAMASI MART'TA!"

* 2016'nın sonunda aldığımız kararlar etkisini göstermeye başladı. Görüyorsunuz döviz kurundaki iniş devam ediyor. Yukarı çıktığında yaygara yapanlar aşağı doğru inince sus pus. İstihdam seferberliğini başlattık. 2017 istihdamda seferberlik yılı olacak. Hükümet olarak destek adımlarımızı attık. Vergi kolaylığı, işletmelerin finansmana erişimi gibi kolaylıklar getirdik. İşletmelere verdiğimiz destekleri artırarak bir pakette topladık. İşveren sigorta primi desteğine, enerji desteğine kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Şimdi de KOBİ'lerimize nakit ihtiyacı olan kredi garanti fonu teminat vermek suretiyle kredi kullanırılacak. Mobilya'daki KDV oranını düşürdük. İlk andan itibaren alışverişte bereket oldu. Son olarak öğretmen adaylarına müjdemiz var. 20 bin 127 öğretmenin atamasını Mart ayında yapmaya karar verdik. Mart ayında işlemler başlıyor.

"FETO GELECEK, HESAP VERECEK"

* Bizim için PKK eşit YPG eşit PYD eşit DEAŞ eşit FETÖ... Hepsi terör batağına batmış katiller sürüsüdür. El Bab'da şimdi temizlik harekatı yapılıyor. Devleti FETÖ denen illetten temizleme konusunda da aralıksız çalışıyoruz. FETÖ elebaşına gelince... ABD'li yetkililerle görüşmelerimiz devam ediyor. Şartlar ne olursa olsun FETO gelecek hesap verecek. Terör örgütleri içeride ve dışarıda başını kaldıramaz hale geldi. Türkiye 15 yıldır kontrollü bir hızla ilerleme sağlıyor. Lafların değil icraatların mimarı olan AK Parti ile kalkınma politikası tıkıt tıkır uygulanıyor.

"BU KÖPRÜ İSTANBUL'U EGE'YE VE AKDENİZ'E BAĞLAYACAK"

15 Temmuz gecesi memleketimiz, güzel yurdumuz bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'u takip eden günde dünyanın en büyük havalimanının inşaatı devam etti mi? Ulaşım, teknoloji, eğitim, sağlık, turizm yatırımlarımız devam etti mi? Daha geçtiğimiz günlerde Çanakkale'ye inşa edilecek köprünün görselleri kamuoyuyla paylaşıldı mı? İnşallah Çanakkale şehitlerimizin anıtına 18 Mart günü dünyanın en uzun köprüsünün temelini atıyoruz. Hayırlı mubarek olsun. Bu köprüyle İstanbul'u Çanakkale'ye, Ege'ye, İzmir'e, Manisa'ya hatta Akdeniz'e bağlıyoruz. Üç gidiş, üç geliş altı şeritli otoyollardan oluşuyor. Bu köprüde 2 bin 23 ayak açıklığıyla dünyanın en uzun köprüsü olacaktır.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU SANA SESLENİYORUM"

* Türkiye'nin demokratik dönüşümünü engellemek için kampanya başlattılar. Sayın Kılıçdaroğlu sana sesleniyorum: Kılıçdaroğlu ilham peşinde, nerede bulmuş bu ilhamı Şili'de. Hani artık halkı esas alacaktınız. Tamam anladık, uzun yıllar halka güvenmediniz, seçkin takıldınız amma hani değişiyordunuz? Şili'ye kadar uzanacağınıza Şile'ye gitseydiniz. Gidipte bir kahvehanede otursaydınız. Orada size öğretirlerdi, Şili'ye boşu boşuna neden gittiniz. Kafa bu ülkeye yabancı. Kafa bu halkın idrakına güvenmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu senin bu derdin bu kafayla derman bulamaz. Nereye gidersen git.

"EVET'TE BEREKET VAR"

* Evet'te bereket var diye boşuna demiyoruz. Birileri Türkiye'nin yelkenlerine dolan rüzgarı engellemeye çalışıyor. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, genel merkezimiz, Ak Parti'nin A'dan Z'ye bütün teşkilatı sahada var gücüyle çalışacak inşallah. Yeni anayasa ile 18 yaşında temsil yetkisi gliyor. Gençler siz hazır mısınız? Sevdamız evet, kararımız millet. Maşallah bu coşku 16 Nisan'a kadar hiç azalmasın devam etsin! Gazi Mustafa Kemal'in vizyonuyla muassır medeniyetler seviyesini yakalamaya çalışıyoruz. Merhum Erbakan'ın, Özal'ın, Demirel'in özlem duyduğu gerçekleştiremediği sistemi hayata geçiriyoruz. Rejimin adı belli; Cumhuriyet.

"2001 KRİZİNİ HATIRLAYIN!"

* Türkiye'nin 2001 krizini hatırlayın. Cumhurbaşkanı anayasa kitapçığını fırlatıyor ve ne olursa ondan sonra oluyor. Millet bir gecede fakir düştü. Akşam cebinde 10 lirası olanın sabah 5 lirası kaldı. Üreticiler sabah borçla uyandı. Millet bankalara akın ediyor. Bankalar kapı duvar, içi tam takır. Sanal korku yakanlara ithaf olunur. Türkiye Cumhurbaşkanı ve yürütme uyumsuzluğu yüzünden ortaya çıkan bu tabloyu bir daha kabul edemeyiz. Bir de tutturmuşlar, Cumhurbaşkanı partili olur mu? Olur, bal gibi olur! Kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan buradan kendisine selam gönderiyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı olmadan önce hem Ak Parti'nin genel başkanı hem de Başbakan'dı. Başbakan olarak Türkiye'yi yeniden kim inşaa etti? Erdoğan ve arkadaşları.

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