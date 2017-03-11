Başbakan Yıldırım'dan Hollanda'ya tepki

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

CHP'NİN NEDEN HAYIR DEDİĞİNİ BU MİLLET ANLAMIYOR

Kılıçdaroğlu Anayasa'yı okumamış. O zannediyor ki yeni sistemde Başbakan olacak Kılıçdaroğlu böyle olmayacak. Biraz daha çalışman gerek. Bu sistem demokrasinin daha güçlenmesi demek bu sistem milletin iradesinin yönetime hakim olması demektir. MHP'yle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu anayasa değişikliğini 16 Nisan'da milletimizin onayına sunuyoruz ve böylece 16 Nisan'da millet kararını verecek. Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerimiz bu değişikliğe evet diyor, MHP bu değişikliğe evet diyor, BBP, Alperenler bu değişikliğe evet diyor. Saadet Partisi'nin seçmenleri değerli kardeşlerimiz bu değişikliğe evet diyor. Dolayısıyla toplumun büyük bir kesimi evet diyor. Hayır diyenler terör örgütleri. Onların hayır demelerinin ne demek olduğunu biz biliyoruz ama CHP'nin ısrarla neden hayır dediğini bu millet bir türlü anlamıyor, anlamayacak.

SİZİ BURADAN UYARIYORUM: BU DOSTLUĞA SIĞMAZ!

Şimdi hayırcılar kervanına Almanya ve arkasından Hollanda'da katıldı. Oraya giden bakan ve milletvekillerimize yasak koyuyorlar, engel çıkarıyorlar. Ne kadar engel çıkarırsanız çıkarın bizim memleket sevdalısı gurbetteki kardeşlerimiz 16 Nisan'da size bunun cevabını sandıkları doldurarak vereceklerdir. Biz Türkiye olarak sizin seçim işlerinize, iç siyasetinize karışmıyorzu. Ama görüyorum ki başta PKK, FETÖ'cüler olmak üzere ne kadar Türkiye aleyhinde çalışanlar varsa sizin baş köşenizde yer buluyor. Buradan uyarıyorum bunlar dostluğa sığmaz.

YENİ SİSTEMDE MUHALEFET DE ÇALIŞMAK ZORUNDA KALACAK

Yeni sistemle birlikte artık ekonomik krizler tarihe karışacak. Belirsizlikler ortadan kalkacak. Ekonomi daha sağlam bir zeminde kararlı bir şekilde büyüyecek. Bu değişiklikle birlikte terörle mücadelede artık ihanetlere yer olmayacak. Sistemle birlikte ülkede kutuplaşmalar sona erecek, millet bir olacak, beraber olacak, iri olacak, diri olacak ve birlikte Türkiye olacak. Kutuplaşma siyaseti artık sona erecek. Muhalefet kendini değiştirmek zorunda kalacak. Artık muhalefet de çalışmak zorunda kalacak.

ALMANYA'YA DA HOLLANDA'YA DA GEREKEN CEVABI VERECEĞİZ

Bundan sonra sizin yetki vermediğiniz biri çıkıp yetki kullanamayacak. 16 Nisan'da Almanya'ya da, Hollanda'ya da Avrupa'da hayır çıkması için gayret edenlere de gereken cevabı vereceğiz. Terör örgütleri diz çökecek, vesayet odakları elaman dileyecek. Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar diz çökmeye mahkum kalacak. 16 Nisan'da hep birlikte sandıkta olacağız. Rehavet yok, tereddüt yok. Büyük Türkiye için, güçlü Türkiye için, barış için, kardeşlik için daima millet için, daima devlet için evet.