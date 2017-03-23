  • Viyana'da Türk Büyükelçiliği’ne çirkin pankart!
  • Hakkari'de sızma girişimi: 1 asker şehit, 4 yaralı
  • Türk hacker'lar Apple'a hayatının şokunu yaşattı
  • Kılıçdaroğlu'ndan TSK çıkışı: Beni derinden yaraladı
  • Hakan Şükür'ün orada ne işi vardı ?
YEREL HABERLER
Elazığ Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN İNGİLTERE MESAJI

Başbakan Yıldırım'dan İngiltere mesajı

Başbakan Yıldırım, İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör saldırısı ile ilgili taziye mesajı gönderdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'daki terör saldırısı nedeniyle İngiltere Başbakanı Theresa May'e gönderdiği taziye mesajında, can kaybı ve çok sayıda insanın yaralanmasına yol açan bu menfur saldırı karşısında acılarını derinden paylaştığını bildirdi.

Başbakan Yıldırım, saldırı dolayısıyla İngiltere Başbakanı May'e mektupla taziye mesajı gönderdi.

Londra'daki olaylarla ilgili gelişmeleri, ziyaretlerde bulunduğu Elazığ'dan takip eden Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Londra'da can kaybına ve çok sayıda insanın yaralanmasına yol açan menfur terör saldırıları karşısında acınızı derinden paylaşıyorum. Türk hükümeti ve halkı adına taziyelerimi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu saldırı, terörün her türüne karşı mücadelede iş birliğinin kararlılıkla ve etkinlikle sürdürülmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye olarak terör illetine karşı Birleşik Krallık ile dayanışma içerisinde olduğumuzu bu vesileyle de ifade etmek istiyorum."

AA
305
-
Begüm Öner'in Ceyhun Fersoy'dan intikamıBegüm Öner'in Ceyhun Fersoy'dan intikamı
Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...
Tacizcisinin dilini koparttı !Tacizcisinin dilini koparttı !
Oynadığı sahneleri utanarak izlediOynadığı sahneleri utanarak izledi
''Bebek devlette, kızım bende kalsın''''Bebek devlette, kızım bende kalsın''
''Kolanın sırrı'' cinayette 3 kardeşe 25'er yıl hapis''Kolanın sırrı'' cinayette 3 kardeşe 25'er yıl hapis
Devlete sızan FETÖ'cü sayısı şoke ettiDevlete sızan FETÖ'cü sayısı şoke etti
''Cinsel güç artırıcı'' diye sattılar bakın ne çıktı''Cinsel güç artırıcı'' diye sattılar bakın ne çıktı
Kuzey Kore lideri dünyayı şoke ettiKuzey Kore lideri dünyayı şoke etti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS