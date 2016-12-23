BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN İZMİR'E YATIRIM MÜJDESİ

Başbakan Yıldırım'dan İzmir'e yatırım müjdesi

İzmir'de yapılan LNG terminalinin açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın da katıldığı bir törenle yapıldı.

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Başbakan Yıldırım törende bir konuşma yapıyor.

 

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Geniş bir enerji vizyonumuz var. Enerji stratejimizi bu vizyona dayanarak yapıyoruz.

İzmir benim seçim bölgem. Bugün çok önemli tesislerin açılışını yapıyoruz.

İzmir'e yapılan her yatırım Türkiye'nin geleceğine yapılan yardım anlamına gelir.

İzmir için başlattığımız 35 proje tüm hızıyla devam ediyor. Bu projeler İzmir'i Ankara, İstanbul, Antalya'ya bağlayacak önemli bir projelerdir.

Türkiye'nin en modern havalimanını 18 ay gibi bir sürede İzmir'e kazandırdık.

 

DHA
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