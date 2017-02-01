Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasınsan satır başları şöyle:

KENARA ÇEKİLMEK YOK

Sosyal sorunların temelinde bölgeler arasındaki refah farklılığı yatmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin amacı sorunları torunlara bırakmamak olmalı. Bütün sivil toplum kuruluşlarının ana görevi budur. Kenara çekilmek yok, iktidar sizden yetki aldı, vaadettiği işleri yapacak, şeytan taşlamaktan fırsat buldukça. Sadece oy vermekle iş bitmiyor. Temsil ettiğiniz alanda, çatınız altında bulunan bütün insanların beklentilerini karşılayacak güzel işler yapacaksınız.

GEZİ'DE NE DEDİLER?

Gezi parkında ne oldu? Bağıranlar ne diye bağırmaya başladı? "Osmangazi, Yavuz Sultan Selim'i, Avrasya'yı yapmayın" Bu ne demek oluyor? O günlerde Brezilya'da da benzer olaylar oldu. O sokaktaki insanlar da şöyle bağırıyordu: Paraları çar çur etmeyin, yol yapın, köprü yapın diyorlardı. Hangisi doğru?

BU İŞ SIRT SIVAZLAMAKLA OLMAZ

Suriye'de devlet, Irak'ta otorite yok. Buralardan doğan bütün bedelleri Türkiye ödüyor. Her 5 Suriyeli'nin 3'ünü biz misafir ediyoruz. Uluslararası camia sorumluğunu hatırlamalı. Sadece sırt sıvazlamakla olmaz.

Hiçbir zaman bir zümrenin veya bölgenin partisi olmadık. Daima Türk Milleti için siyaset yaptık. En büyük sosyal sorumluluk projesi 3 milyon Suriyeli'ye kapımızı açmamızdır.

SOLCU OLMAKLA SOSYAL DEVLET OLUNMUYOR

Hiçbir zaman bir zümrenin veya bölgenin partisi olmadık. Daima Türk Milleti için siyaset yaptık. En büyük sosyal sorumluluk projesi 3 milyon Suriyeli'ye kapımızı açmamızdır. Sosyal devlet solcu olmakla olmuyor. Bu milletin işini görmekle oluyor. Sadece konuşmayla olmuyor. Konuşmadan yapanlara bu ülkenin ihtiyacı var. Adres de AK Parti'dir. AK Parti az konuşan çok çalışan partinin adıdır. Elhamdülillah bunun karşılığını da millet veriyor.

MİLLİ İRADEYİ İNKAR EDİYOR

Bir Anayasa değişikliğimiz var. Bugün Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı diyor ki "Dayatmayla Anayasa olmaz" "Hayyalessalah"

Ya hu bu milleti meclisi yok saymak demek. Bunu meclis görüştü arkadaşlar. Millet iradesinin temsili neresi? Meclis. Temsilcileri de orada. Bütün bunlar ortada iken bu anayasa değişikliği dayatmadır demek siyaseti milli iradeyi inkar etmek demektir. Talihsiz bir beyanattır. Biz aslında mecliste Anayasa falan yapmadık. Yapılacak değişikliğini millete götürecek altyapıyı hazırladık.

MİLLETİ YOK SAYARSANIZ MİLLET DE SİZİ YOK SAYAR

Siz parlamenter sistem diyorsunuz. Biz de Başkanlık sistemi diyoruz. Yine çözüm var. Teklifinizi getirin Millete gidelim millet karar versin dedik. Buna da yanaşmadılar. Teklife de hayır diyeceksin. Olur. Ona da itirazımız yok ama demokrasiyi sindireceksin kardeşim. Öyle dayatma bilmem ne diye milli iradeyi yok sayarsanız gün gelir millet de sizi yok sayar.

DİKTATÖRLÜK DİYORLAR! ÜÇÜNCÜ SEÇİM BİLE YOK

Kişiler gelip geçici. Önemli olan memleket. Kişilerin ikbali ile bu ülkenin geleceği asla bir tutulamaz. Diktatörlük geliyor diye kıyamet koparıyorlar. İki sandık arasında yetkiyi alıyorsun. İyi yaptıysan bir daha alıyorsun. Ama üçüncüsü yok.

CUMHURBAŞKANI YARGILANAMIYOR MU?

Cumhurbaşkanı yargılanamıyor diyorlar. Şuan vatana ihanet dışında yargılanamıyor asıl. Getirilen sistemde her suçla yargılanabiliyor. Sadece Cumhurbaşkanı da değil. yardımcısı bakanı hepsi...

AYRINTILAR GELİYOR...