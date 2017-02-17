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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN MHP İÇİN FLAŞ SÖZLER

Başbakan Yıldırım'dan MHP için flaş sözler

Başbakan Yıldırım, Malta Başbakanı ile basın toplantısı düzenledi.

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Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Malta’da soruları yanıtladı. Yıldırım, MHP ile ortak miting yapılması sorusuna, "Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti olarak biz bu değişikliği parlamentoya uzlaşarak getirdik. Dolayısıyla bir amaç birliğimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi de bu değişikliğin lehinde kampanya yapıyor, biz de aynısını yapıyoruz. Söylemlerimizin benzer olması gayet doğal, gerekirse bazı ortak etkinlikler de yapabiliriz" şeklinde cevap verdi.

İşte Yıldırım’ın sözlerinden satır başları:

Bir süreden beri iki taraf arasında görüşmeler devam ediyor. Evvelsi gün Anastasiadis biraz herhalde sinirlenmiş. Kapıyı vurup dışarı çıkmış. 'Kriz oldu' diye haber yayıldı daha sonra ben sigara içmek için çıktım sonra geri geldim bilgisi geldi. Görüşmeler süresince taraflar hiçbir zaman çözümü kesintiye uğratacak bir davranış içinde olmuyorlar. Çözümsüzlüğün bedelini KKTC ödüyor. Kısıtlamalar nedeniyle ödüyor. Rum kesimi 2004’te tüm uyarılarımıza rağmen birliğe tam üye yapıldı. Ve maalesef o gün çok daha kolay olan çözüm gerekçekleşmedi. Bugün çok daha zor olanı başarmakla karşı karşıyayız. Çözüm, Türkiye’nin etkin garantisini sürekli olarak emin edecek ve her iki tarafın adil yönetiminin getirecektir.

"GEREKİRSE MHP İLE ORTAK ETKİNLİKLER YAPABİLİRİZ"

Bizim bir halk oylaması var. 16 Nisan'da yapılacak. Yapılacak değişiklik parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçişini öngörüyor. Bunu vatandaşa soracağız. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti olarak biz bu değişikliği parlamentoya uzlaşarak getirdik. Dolayısıyla bir amaç birliğimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi de bu değişikliğin lehinde kampanya yapıyor, biz de aynısını yapıyoruz. Söylemlerimizin benzer olması gayet doğal, gerekirse bazı ortak etkinlikler de yapabiliriz

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