Başbakan Yıldırım'dan MHP seçmeni açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, ilk andan itibaren her aşamasını yakından takip ettiği anayasa değişiklik teklifinin Meclis’teki ikinci tur oylamalarını da sıkı tutuyor. İlk tur oylamalar süresince tüm programlarını iptal edip Meclis’te çalışan Yıldırım, ikinci tur nedeniyle de sürekli Meclis’te. Yıldırım’la önceki akşam, ikinci tur görüşmeler ve oylamalar sürerken Meclis'te gazete ve televizyonların temsilcileri ile bir araya geldi.

Milliyet'ten Serpil Çevikcan'ın bugün köşesine taşıdığı haberde Başbakan Binali Yıldırım'ın özellikle MHP ve MHP seçmeni ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

İşte Çevikcan'ın o soruları ve Başbakan Yıldırım'ın yanıtları:

MHP Genel Başkanı Bahçeli ile CHP lideri Kılıçdaroğlu görüştü, anlamı ve önemi nedir?

Ben aşağı yukarı Sayın Bahçeli ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun ne konuştuğunu bilemem ancak tahmin ediyorum. Devlet Bahçeli ne konuşacaklarının ipucunu kamuoyuna iki gün önce duyurdu. O çerçevede konuşma olmuştur herhalde. Sınırlı yansımalar da bunu doğruluyor.



Referandum sürecinde MHP seçmenini etkilemeye dönük, “Üzerime düşeni yaptım, ikna edemedim” diye bir taktik hamle mi görüşme?

Doğrusu bir taktik hamlenin, MHP seçmeni üzerinde etkisi olmaz. Böyle bir taktik hamle olacağı kanaatinde değilim. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu değişikliğe karşı olma anlamında demokratik kurallar içerisinde neler yapılabileceğini kendi tabanına göstermesi gayet doğal. Dikkat ederseniz ilk zamanlardaki sert söylemlerini daha bir demokratik şekilde dillendirmeye başladı. Bu iyi bir gelişme. Gayet tabii herkes, her konuda anlaşamaz ama meclis süreci tamamlandıktan sonra söylemler kampanyaya dönüşecek. Vatandaşın kararını etkilemeye yönelik söylemler demokrasinin güzelliğidir. Herkes derdini anlatacak. Siyasi rakiplerimizde de benzer ikili bir yapı ortaya çıkıyor. Bahçeli ‘Oyum evet’tir, referandumda da tutumum aynı olacak’ dedi. Ak Parti, MHP olarak meydanlarda anlatacağız. HDP ve CHP de karşı kampanya yapacaktır. Bu kampanyadaki ayrışmanın vatandaşın vereceği oyla bire bir örtüşeceğini düşünmüyorum. Toplumsal kutuplaşma ve husumete dönüşmesi söz konusu olmaz. Demokratik yollarla 19. kez anayasa değişikliği yapıyoruz. Yönetim şeklinde köklü bir değişiklik getiriyor. Ufak tefek şeyleri dışarıda tutarsak, gayet demokratik sınırlar içerisinde geçti. Böyle görmek lazım.

