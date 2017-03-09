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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN OHAL AÇIKLAMASI

Başbakan Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'ın ''OHAL uzatılacak mı ?'' sorusuna cevap verdi.

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Ankara'da Kuzey Kıbrıs'a gitmeden önce Çankaya Köşkü'nde yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan Başbakan Binali Yıldırım, OHAL ile ilgili "Uzatılıp uzatılmaması MGK'da değerlendirilir" dedi. Bloomberg, Başbakan'ın "OHAL 3 ay daha uzatılacak'' dediğini öne sürmüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmeden önce Çankaya Köşkü'nde yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı konusundaki bir soruya Yıldırım, "Uzatılıp uzatılmaması MGK'da değerlendirilir, ona göre karar verilir" cevabını verdi.

BLOOMBERG '3 AY UZATILDI' DEMİŞTİ

Öte yandan Bloomberg, Yıldırım'ın darbe girişimi sonrası 20 Temmuz'da ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 3 ay daha uzatıldığını söylediğini aktarmıştı.

20 TEMMUZ'DA BAŞLADI, 2 KEZ UZATILDI

OHAL kararı 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da alınmıştı ve 11 Ekim 2016 ve 3 Ocak 2017 tarihlerinde 3'er ay süreyle uzatılmıştı.

Mevcut durumda OHAL uygulamanın süresi de 19 Nisan'da doluyordu. OHAL uygulaması 3. kez 3 ay daha uzatılması durumunda 20 Temmuz 2016'da başlayan uygulamada bir yıl tamamlanmış olacak.

YENİ KHK'LAR YOLDA

Diğer yandan NTV canlı yayınında konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de yeni KHK'lar için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Canikli "Şu an itibariyle kesin olarak şu konu vardır demek mümkün değil. OHAL'le bağlantılı konular gündeme geliyor. İhraç da iade de olur" dedi. 

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