Başbakan Yıldırım'dan Rakka açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merkel ile görüşmede ikili bölgesel, uluslararası konuların ele alındığını belirten Yıldırım, görüşmede DİTİB imamlarının da gündeme geldiğini belirtti. Yıldırım şunları söyledi: "Bu meselenin tırmandırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir yanlış anlama var ve ortaya çıktı. Bizim açımızdan konu kapandı. Sürdürülmemesi gerekiyor bu meselenin. DİTİP aşırı akımları önleyen, İslam dinini dünyaya doğru anlatan, Türkiye Cumhuriyeti resmi imamlarının görev yaptığı çok prestijli bir kuruluş. Casusluk gibi bir suçla itham edilmesi doğru bir yaklaşım değil" dedi. Bir takım bölücü örgüt taraftarlarının rahatlıkla Almanya'da propoganda yaptığını kaydeden Yıldırım, "Türkiye aleyhine referandum hakkında acımasız paylaşımlarda bulunuyor, bunu hoş göremeyeceğimizi Merkel'e söyledim" diye konuştu.

"ALMANYA'YI RAKKA OPERASYONUNA DAHİL EDEBİLİRİZ

"Merkel'e Fırat Kalkanı faaliyetlerinin hangi noktaya geldiğini anlattıklarını belirten Yıldırım şöyle devam etti: "El Bab'dan sonra Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılması konusunda bir teklifimiz oldu biliyorsunuz. PKK'nın uzantısı PYD YPG ile hareket etmelerinin doğru olmadığını, bir terör örgütünün başka bir terör örgütüne karşı kullanılamayacağını söyledik. Bu dostluğa sığmaz. ABD'nin yeni yönetiminin bu değerlendirmeleri zannediyorum dikkate alacak. Pence'e yeniden bunu söyleyeceğim. Merkel'e de Almanya'yı da bu operasyona dahil edebileceğimizi söyledim."

"ANLAŞMA OLURSA RAKKA'DA TAKTİK DESTEK VERECEĞİZ"

Türkiye'nin Rakka'daki rolü ne olacak? TSK sahada olacak mı" şeklindeki soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Amerika, Türkiye ile birlikte yerel güçlerle sivil direnişçilerle, ÖSO ile ve diğer milislerle bir olarak, onlar önde, biz de arkada... Askeri varlığı olacak ABD'nin de Türkiye'nin de. Doğrudan operasyona girmeyeceğiz, taktik destek vereceğiz, prensipte anlaşılırsa tabii. İmkan ve kabiliyetler gözden geçiriliyor. Amerika'nın her halükarda bir operasyon planı var. Bu planın nasıl uygulanacağını konuşuyoruz."Yıldırım, YPG ile girmesi durumunda ABD ile ilişkilerde ciddi sorun olacağını kaydetti.Başbakan Yıldırım, "Suriye'de iç savaşın sona ermesi ile ilgili bir öngörüde bulunabiliyor musunuz" sorusuna şu yanıtı verdi: "Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimiyle ateşkes başlatıldı. Olayı Cenevre'ye taşıyıp, makul tarafları bir araya getirerek kalıcı siyasi durumu sağlamak gerekiyor. Ancak bu bugünden yarına bitecek bir iş değil. Barış için istek var bu iyi bir şey. Bu konuda Almanya'da daha fazla sorumluluk alabilir. En büyük bedeli ölen insanlardan sonra Türkiye ödedi. 911 km sınırı var. Mültecilere ev sahipliği yapıyor."

"İMAMLARIN CASUSLUKLA İTHAM EDİLMESİ DOĞRU YAKLAŞIM DEĞİL"



Merkel ile görüşmede ikili bölgesel, uluslararası konuların ele alındığını belirten Yıldırım, görüşmede DİTİB imamlarının da gündeme geldiğini söyledi. Yıldırım şunları söyledi: "Bu meselenin tırmandırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir yanlış anlama var ve ortaya çıktı. Bizim açımızdan konu kapandı. Sürdürülmemesi gerekiyor bu meselenin. DİTİP aşırı akımları önleyen, İslam dinini dünyaya doğru anlatan, Türkiye Cumhuriyeti resmi imamlarının görev yaptığı çok prestijli bir kuruluş. Casusluk gibi bir suçla itham edilmesi doğru bir yaklaşım değil" dedi.



Bir takım bölücü örgüt taraftarlarının rahatlıkla Almanya'da propoganda yaptığını kaydeden Yıldırım, "Türkiye aleyhine referandum hakkında acımasız paylaşımlarda bulunuyor, bunu hoş göremeyeceğimizi Merkel'e söyledim" diye konuştu.

[Başbakan Yıldırım, uçakta gazetecilere açıklamalar yaptı.]

Başbakan Yıldırım, uçakta gazetecilere açıklamalar yaptı.

"SURİYE'DE KALICI SİYASİ DURUMU SAĞLAMAK GEREKİYOR"



Başbakan Yıldırım, "Suriye'de iç savaşın sona ermesi ile ilgili bir öngörüde bulunabiliyor musunuz" sorusuna şu yanıtı verdi: "Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimiyle ateşkes başlatıldı. Olayı Cenevre'ye taşıyıp, makul tarafları bir araya getirerek kalıcı siyasi durumu sağlamak gerekiyor. Ancak bu bugünden yarına bitecek bir iş değil. Barış için istek var bu iyi bir şey. Bu konuda Almanya'da daha fazla sorumluluk alabilir. En büyük bedeli ölen insanlardan sonra Türkiye ödedi. 911 km sınırı var. Mültecilere ev sahipliği yapıyor."