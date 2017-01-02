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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN SOSYAL MEDYA UYARISI

Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

Başbakan Yıldırım, sosyal medyada terörü övenlerin cezalandırılacağını belirterek uyardı.

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Başbakan Binali Yıldırım, Twitter'da Başbakanlığa ait sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Yıldırım mesajında, "Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır" dedi.

Başbakan Yıldırım, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan vatandaşların kaçınmalarının önem arz ettiğini vurgulayarak, terörün gerçek amacının toplumda korku ve endişe yaratmak olduğuna değindi. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütlerinin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır.

Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir.

Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır."

DHA
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