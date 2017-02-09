BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Başbakan Yıldırım'dan sürpriz görüşme

Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile telefon görüşmesi yaptı.

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Başbakan Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Pence'in telefon görüşmesinde, başta askeri, güvenlik ve terörle mücadele alanları olmak üzere müttefiklik ve ortaklık temelinde ikili iş birliğinin gelecek dönemde yoğunlaştırılması ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi hususunda mutabık kalındı. Pence görüşmede, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer alacaklarının altını çizdi. Başbakan Yıldırım  da Türkiye'nin bazı bölgesel konulardaki tutumunu, yeni yönetim ile yakın iş birliği içerisinde çalışma arzu ve iradesini dile getirdi.

Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı  Michael Pence'in telefon görüşmesinde, başta askeri, güvenlik ve terörle mücadele  alanları olmak üzere müttefiklik ve ortaklık temelinde ikili iş birliğinin  gelecek dönemde yoğunlaştırılması ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi hususunda  mutabık kalındı. 

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım,  Pence ile telefonda görüştü.

Samimi bir ortamda gerçekleşen telefon görüşmesinde, başta askeri,  güvenlik ve terörle mücadele alanlarında olmak üzere müttefiklik ve ortaklık  temelinde ikili iş birliğinin gelecek dönemde yoğunlaştırılması ve yanlış  anlaşılmaların giderilmesi hususunda mutabık kalındı.

Görüşmede, ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye-ABD ilişkileri için  "yeni bir gün" ifadesini kullandı.

Pence ayrıca bugün Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit düşen Türk  askerleri için taziye ve başsağlığı dileklerini ileterek, terörle mücadelede  Türkiye'nin yanında yer alacaklarının altını çizdi.

Başbakan Yıldırım da Pence'e taziye dilekleri için teşekkür etti ve  üstlendiği yeni görev vesilesiyle kutladı. Yıldırım görüşmede, Türkiye'nin bazı  bölgesel konulardaki tutumunu, yeni yönetim ile yakın iş birliği içerisinde  çalışma arzu ve iradesini dile getirdi.

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