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BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ''TARİHİ'' ZİYARET

Başbakan Yıldırım'dan ''tarihi'' ziyaret

Başbakan Yıldırım Malta'ya resmi ziyarette bulunan ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı oldu.

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Başbakan Binali Yıldırım Malta'ya resmi ziyarette bulunan ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı oldu. Yıldırım'ın Cuma günü Malta'da yoğun bir programı olacak. Başbakan Binali Yıldırım yarın MaltaBaşbakanı Joseph Muscat tarafından resmi törenle karşılanacak. Başbakan Yıldırım, ayrıca MaltaCumhurbaşkanı Preca tarafından da kabul edilecek. Ziyaret çerçevesinde, Türk ve Malta iş çevrelerinin bir araya geleceği İş Forumu Toplantısı yapılacak.

MALTA AB DÖNEM BAŞKANI

Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, kültürel işbirliği alanlarının, terörizmle mücadele, düzensiz göç sorunu konularının, Malta'nın AB Dönem Başkanlığı ışığında Türkiye-AB ilişkilerinin ve Avrupa Birliği'yle ilgili hususların, ayrıca diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

TÜRK ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET

Başbakan Binali Yıldırım Başken Valetta'daki Türk şehitliğini de ziyaret ederek, şehitliğe çelenk bırakacak ve ziyaretçi defterini imzalayacak.

Ziyaret, Türkiye ile Malta arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıldönümüne denk geliyor.

BAŞBAKAN YILDIRIM'A EŞLİK EDENLER

Başbakan Binali Yıldırım'a Malta ziyaretinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

DHA
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