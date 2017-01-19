Başbakan Yıldırım'dan Trump'a mesaj

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa teklifi görüşülürken meclis kulisinde gazetecilerle bir araya geldi. Yeni Anayasa, ekonomi ve Trump hakkında kritik açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin Trump'tan 3 beklentisini de açıkladı.

İşte Başbakan Yıldırım'ın yaptığı o kritik açıklamalar...

TBMM’nde anayasa değişikliği için ikinci tur oylamaların devam ettiği akşam saatlerinde, Başbakan Binali Yıldırım ile sohbet etme imkanımız oldu.

Biz sohbete başladığımız sırada ilk üç madde oylanmış, sonuçlar beklendiği gibi 340’ın üzerinde rakamlarla gelmeye devam ediyordu.

Haliyle Başbakan, bunun rahatlığı ile ağırladı bizi.

Çıkan sonuçlar sorulduğunda “Allah bereket versin” dedi.

Binali Bey, kayıt yapılmasını istemediği için, kendi tabiriyle “eski usul yöntemle” yani, not defterine notlarımızı alarak sohbete devam ediyoruz.

İlk sorular, anayasa paketi, referandum süreci, kutuplaşma riski, halka neyin nasıl anlatılacağı gibi konular üzerinden geldi.

Başbakanın cevapları özetle şöyle oldu:

“Orta ve uzun vade de Türkiye’nin gücüne güç katacak bir değişiklik bu. Güçlü bir yürütme olacağı için istikrar sürekli olacaktır. Herkes her konuda anlaşamaz. Ben bunu bir kutuplaşma olarak da görmüyorum. Demokratik yollarla 19 kez anayasa değişikliği olmuş. Bu da onlardan biri olacak.

Referandum da MHP ve biz bu paketin müspet taraflarını anlatacağız. CHP ve HDP’de menfi yönden. Burada ikili bir yapı çıkmış oluyor.”

EKONOMİDEKİ DALGALANMA KONJEKTÜREL

Başbakanın üzerinde durduğu ikinci konu ekonominin durumu oldu.

Yıldırım, ekonomide mevcut dalgalanmanın geçici ve konjektürel olduğu görüşünde:

“Ekonomide mevcut dalgalanma konjektürel nedenlere bağlı. Avrupa büyümüyor, cepten yiyor. Hollanda, Fransa, Almanya’da seçimler nedeniyle bir belirsizlik var. Bizimle ilgili kısma gelirsek.

15 Temmuz darbe girişimini geride bıraktık. Yurtdışında PKK ve FETÖ, Türkiye aleyhine kampanya yürütüyor. Türkiye güvenli değil gitmeyin diye propaganda yapıyorlar. Buna rağmen kıyaslama yaptığımızda bizim mekro ekonomik verilerimiz bir çok ülkeden çok daha iyi durumda. Bütçe verileri, cari açık, her türlü olumsuzluğa rağmen büyüme sürüyor.”

Ekonomi deyince güncel bir sorunumuz daha var.

Döviz kurlarında yaşanan yukarı doğru hareketlilik.

Başbakan, bu konuda da Merkez Bankası’nın konuya hakim olduğunu, gerekli tedbirleri aldığını dile getirdi.

TRUMP’TAN ÜÇ KONUDA BEKLENTİ VAR

Başbakana benim sorum, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile ilgili idi.

“Kendisinden ne bekliyorsunuz? Obama’ya göre daha olumlu bir yaklaşım olacak mı?” diye sordum.

Yıldırım, ihtiyatlı bir iyimserlik içindeydi.

Önce, “Verdiği mesajlar olumlu, bekleyip görelim.” Dedi.

Sonra, “Suriye ve Irak politikalarının değişeceğini düşünüyorum. Daha önce Türkiye ile yakın çalışacağını söyledi.” Diye devam etti.

Devamında konuyu biraz daha açarak, “Trump’tan üç konuda beklentimiz var” deyip, o üç beklentinin neler olduğunu sıraladı.

1-FETO’nun iadesi, hukuki sürecin hızlanması lazım.

2-PYD/YPG ile işbirliğini bitirmesi, silah desteğini bırakması lazım. Terörle mücadele ederken yanlış muhataplarla bunu yapmaması lazım.

3-Türk halkında ABD algısı çok olumsuz bir noktaya geldi. 15 Temmuz ile birlikte bu algı daha da derinleşti. Bu konuda gözle görülür olumlu adımlar bekliyoruz.

KIBRIS KONUSUNDA BİZ RAHATIZ

Sohbetin son bölümünde Kıbrıs müzakereleri de gündeme geldi.

Başbakan, “Biz bu konuda rahatız” diye söze girip şöyle devam etti:

“Üzerinde durduğumuz noktalar şunlar: Birincisi birleşme olursa orada iki federasyondan oluşan bir devlet ortaya çıkacak. Önemli olan, böyle bir durumda yönetimdeki dönüşümlü sistemin adil olması.

Seyahat, çalışma, iş kurma gibi konularda Türkiye’nin diğer 27 AB ülkesinin sahip olduğu hakların aynısına sahip olması.

Şu anki görüşmeler tarafların karşılıklı birbirlerini yoklaması biçiminde geçiyor.”