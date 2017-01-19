BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN VEKİLLERE SOSYAL MEDYA UYARISI

Başbakan Yıldırım'dan vekillere sosyal medya uyarısı

Başbakan Yıldırım, anayasa görüşmeleri ile ilgili milletvekillerini uyardı

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AK Parti’de MYK ve milletvekili toplantılarında, Anayasa sürecinde dikkat edilecek iki başlık öne çıktı. Başbakan Binali Yıldırım’a, parti içinde bazı milletvekillerini hedef alan ve onların fireci olabileceği konusunda ithamda bulunan bazı sitelerden örnekler verildi. Yıldırım da, bu konuyu milletvekili toplantısında gündeme getirdi ve bir kısmı AK Parti’ye yakın görünen bu sitelerdeki yorumlara itibar edilmemesini istedi.

Yıldırım, “Sosyal medyada fitne çıkarmak isteyen var. Maskeli hesapların ardında ‘çamur at izi kalsın’ mantığıyla hareket eden, camiamız içinde tefrika ve fitne yaymak isteyen hesaplara dikkat edin, bunlara prim vermeyin. Geçmişte 367 oy garabetinde olduğu gibi, yeni bir hukuk garabeti yaratmak isteyen, provokif amacı olanlar var” dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberien göre; Toplantılarda, Anayasanın ikinci tur oylamasında tek bir oyun bile önemine vurgu yapılarak, dikkat edilmesi gereken konular sıralandı. Toplantılarda, vekillere, “Oy kullanırken zarflara dikkat edin. Zarfı aldığınızda içinde pul olup olmadığına bakın. Eğer içinde pul varsa, oyunuzun geçersiz olmasına neden olabilir. Oyunuzu kullandıktan sonra zarfı mutlaka kapatın” denildi. Başbakan da, “Hukuki bir tartışmaya neden olacak davranışlardan kaçının” dedi.

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GÖSTERE GÖSTERE KULLANMAYIN

Anayasa görüşmelerinin birinci turunda AK Parti milletvekillerinin açıktan oy kullanmalarını, muhalefet milletvekillerinin videoya çekmesiyle yaşanan gerginliklere önlem getiriliyor. AK Parti yönetimi milletvekillerini uyararak, “Göstere göstere oy kullanmayın. Oylamanın provoke edilmesine izin vermeyin. Kabinde ya da dışarıda oyunuzu istediğiniz gibi kullanın ama şova dönüşmesin” uyarısı yapıldı.

Hürriyet
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