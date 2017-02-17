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BAŞBAKAN YILDIRIM'I KIZDIRAN SORU

Başbakan Yıldırım'ı kızdıran soru

Başbakan Yıldırım Malta ziyaretinde gazetecilerin yönelttiği bir soruya tepki gösterdi.

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Resmi ziyaret için Malta'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başbakan Yıldırım, yabancı basın mensuplarının tutuklandığı iddialarına sert cevap verdi.

BİRİ BANA BUNUN CEVABINI VERSİN

'Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin sayısını açıklar mısınız' sorusuna Başbakan "Acaba merak ediyorum, Türkiye'de ne kadar göçmen var, Avrupa'da ne kadar göçmen var, biri bana bunun cevabını versin. Türkiye 3 milyon göçmene ev sahipliği yapıyor. Başkaları ne yapıyor, aferin deyip uzaktan bakıyor. Türkiye DAEŞ ile PKK ile FETÖ ile amansız mücadele veren bir ülkedir. Hangi Avrupa ülkesinin Meclis'i bombalandı.Hangi Avrupa ülkesinde tanklar insanların üstünden geçti." şeklinde cevap verdi.

Başbakan sözlerine şöyle devam etti;

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ AYRI, TERÖR FAALİYETİ YAPMAK AYRI

"Basın özgürlüğü evrensel bir haktır. Genelde insanların görüşlerini ifade etmeleri evrensel bir haktır. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hakkı Türkiye'de herkes sonuna kadar kullanıyor. Basın özgürlüğü ayrı bir şey, basın özgürlüğü kisvesi altında terör faaliyeti yapmak ayrı bir şey.Bir basın kartı alıp, teröristlere lojistik destek vermek basın özgürlüğü değildir. Gerçekler ters yüz edilip, Türkiye'de basına baskı varmış gibi bir sonuç çıkartılmaya çalışılıyor.

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