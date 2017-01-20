Başbakan'da saldırı açıklaması

İstanbul'da bugün gece saatlerinde Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na yönelik lav silahıyla gerçekleştirilen terör saldırıları hakkında Başbakan Binali Yıldırımaçıklamalarda bulundu. Başbakan, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıları 'Sol bir terör örgütünün yaptığı değerlendiriliyor' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan lav silahlı terör saldırıları konusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Başbakan saldırıları sol bir terör örgütünün yaptığının değerlendirildiğini söyledi.



Basın mensuplarının, AK Parti İstanbul milletvekili Mehmet Muş'un 'Saldırıları DHKP-Cyaptı' açıklamasını hatırlatması üzerine ise Başbakan, 'Hayır henüz tespit edilmiş bir şey yok, sol bir terör örgütü. Hangi örgüt olursa olsun alçağın tekidir' dedi.