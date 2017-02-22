Başbakan'dan akademisyenler için flaş sözler

Başbakan Yıldırım, OHAL kapsamındaki KHK ile bazı akademisyenlerin ihracı konusunda ''Haksızlık varsa düzelecek. Maalesef bazı yöneticiler geçmiş hesaplarını görüyor'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, medya temsilcileri ile buluştu, soruları yanıtladı.

2,5 saati aşan toplantıya katılan isimlerden NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri toplantıda konuşulanları canlı yayında anlattı.

Başbakan Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı bozkurt işareti için ''80 milyonu kucaklıyoruz, tek istisna terör örgütleri'' dedi.

''MHP ile yaptığımız işleri aleni yapıyoruz işaret dili ile yapmıyoruz'' diyen Yıldırım, MHP'ye yönelik sıcak mesajlar verdi.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

''Bizim için Türkiye'nin bütün renkleri aynıdır. Bir tek istisna var o da terör örgütleri. Programları AK Parti olarak biz ayrı yapacağız, onlar ayrı yapacaklar. Belki süreç içerisinde, hangi formatta olacağını şu anda söyleyemem ama bir iki programda beraber olabiliriz. Bu da yine karşılıklı mutabakat çerçevesinde olacak ama prensipte kampanyayı her iki parti de ayrı sürdürecek.''

Referandum süreciyle ilgili ise Yıldırım, ''Bu bir seçim değil bu bir referandum. 15 yıldır şeytan taşlamaktan iş yapamadık'' diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, referandumda 'Evet' çıksa da AK Parti kurultayının 2018'de yapılacağını söyledi.

Başbakan, olası Rakka operasyonu için ise ''PYD/YPG ile bu iş olmaz. ABD bu işleri Türkiye ile yapmalı, olması gereken bu'' ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, OHAL kapsamındaki KHK ile bazı akademisyenlerin ihracı konusunda ise ''Haksızlık varsa düzelecek. Maalesef bazı yöneticiler geçmiş hesaplarını görüyor'' şeklinde konuştu.

Başbakan, ''İdam cezasını referandum sonrası MHP ile konuşuruz'' dedi.

Yıldırım, siyasetteki ByLock iddiaları konusunda ise ''İstihbarattan gelen bu yönde bilgi yok'' ifadesini kullandı.