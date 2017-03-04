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BAŞBAKAN'DAN DENİZ BAYKAL'A TEŞEKKÜR

Başbakan'dan Deniz Baykal'a teşekkür

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a Almanya programını iptal ettiği için teşekkür etti.

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Almanya Başbakanı Merkel ile kritik bir görüşme gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. 

BAYKAL'A TEŞEKKÜR

Bir gazetecinin, "Deniz Baykal da bugün Almanya programlarını iptal ettiğini açıkladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Yıldırım, "Onun kararı. Tabii ki belirsizlik olunca, Sayın Baykal ne sebeple iptal etti bilmiyorum ama orada tatsız bir durumla karşılaşmaması için böyle bir karar almış olabilir veya Türkiye'ye karşı böyle bir tutum ortaya konmasına tepki olarak bu kararı da almış olabilir. Tabii ki eğer böyleyse, Sayın Baykal'a teşekkür ederiz." yanıtını verdi. 

AA
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