Başbakan'dan ''evet'' kampanyasına eleştiri

Başbakan Binali Yıldırım, hem MYK’da hem de MKYK’da partilileri dinledi.

Toplantılarda, önce sporcu ve sanatçılarla başlayan ardından da partililerin, kamu çalışanları ve üst düzey bürokratların katıldığı ‘Güçlü bir Türkiye için ben de varım’ kampanyası da gündeme geldi.



Kampanyaya rektör, kaymakam ve kamu yöneticilerinin katılması eleştirildi. Başbakan Yıldırım da “Bu yaptıkları işgüzârlık. Bu konuyu medya malzemesi yapmasınlar” dedi. Bürokratların ve siyasilerin kutuplaştırıcı tavırlardan uzak durmaları için uyarıldığı belirtildi. Başbakan Yıldırım’ın da “Bu kampanya sanki çok iyi olmadı” ifadesini kullandığı öğrenildi.



Yıldırım’ın, “Sen zaten evet diyeceksen bu görüşü bu şekilde açıklayarak magazinleştirmenin ne anlamı var? Magazin yapmayacağız, Anayasa değişikliğini halka anlatacağız. Sporcu, sanatçı tamam ama ‘ben de evet diyorum’ diyen partililer, kaymakamlar, rektörler işi magazine döküyorlar. Arkadaşlarımız haklı, kimse bu önemli değişikliği magazinleştirmesin. AK Parti bugüne kadar bu şekilde bir yere gelmedi. Henüz bir kampanya da başlatmış değiliz” dediği öğrenildi.



Başbakan Yıldırım toplantılarda partililere “Agresif değil sade bir dil kullanacağız. Sistem ile oluşturulmak istenen algının yanlış olduğunu anlatacağız. Siz de bu önemli değişikliği anlatırken dikkat edin. Kutuplaştırıcı değil ılımlı bir tavır sergileyin” mesajı verdi.