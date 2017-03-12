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BAŞBAKAN'DAN İSTİKLAL MARŞI MESAJI

Başbakan'dan İstiklal Marşı mesajı

Başbakan Yıldırım, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Başbakan Binali Yıldırım mesajında, "96 yıl önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyük bir coşkuyla "milli marşımız" olarak kabul ettiği İstiklal Marşı, bize "bir arada millet olma" şuuru kazandırmaya devam etmektedir" dedi.

Başbakan Yıldırım, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü vesilesiyle mesaj yayımladı. Başbakan Yıldırım'ın yayımladığı mesaj şöyle:

"Türk Milletinin istiklal tutkusunu, kahramanlığını, vatan sevgisini ve tarihi yürüyüşünü destansı bir üslupla anlatan İstiklal Marşı'mız, Milli Mücadele ruhunu daima korumamızı sağlayacak eşsiz bir teminattır. Her mısrası büyük anlamlar yüklü olan İstiklal Marşı, milli mücadelemizin en çetin dönemlerinde milletimize büyük cesaret ve moral aşılamıştır. "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım" diyerek emperyalist güçlere meydan okuyan milletimizin hislerini en veciz şekilde ifade etmiştir. Bu edebi şaheseri büyük bir aşk ve vecd içerisinde kaleme alan Mehmet Akif Ersoy, Milli Mücadele günlerinde yaşanan zorlukları "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın" diye çarpıcı bir ifadeyle dile getirmiştir. 96 yıl önce, Büyük Millet Meclisinin büyük bir coşkuyla "milli marşımız" olarak kabul ettiği İstiklal Marşı, bize "bir arada millet olma" şuuru kazandırmaya devam etmektedir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını şükran ve rahmetle anıyor, bütün vatandaşlarımı en içten duygularımla selamlıyorum."

İHA
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