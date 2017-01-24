Başbakan'dan konuşmasını kesen iş adamına: Sabret mübarek

Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'na katıldı. Başbakan Yıldırım'ın programa ilişkin açıklamalarda bulunduğu anda bir iş adamı araya girerek teşvikten yararlanamayanları hatırlattı.Bunun üzerine Başbakan Binali Yıldırım, "Sabret mübarek sabret.Açıklıyoruz, hepsini sırayla açıklıyoruz.." dedi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS