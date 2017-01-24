BAŞBAKAN'DAN KONUŞMASINI KESEN İŞ ADAMINA: SABRET MÜBAREK

Başbakan'dan konuşmasını kesen iş adamına: Sabret mübarek

Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'na katıldı. Başbakan, konuşmasını kesen iş adamına 'Sabret mübarek' dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'na katıldı. Başbakan Yıldırım'ın programa ilişkin açıklamalarda bulunduğu anda bir iş adamı araya girerek teşvikten yararlanamayanları hatırlattı.Bunun üzerine Başbakan Binali Yıldırım, "Sabret mübarek sabret.Açıklıyoruz, hepsini sırayla açıklıyoruz.." dedi

İHA
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