Başbakan'dan mülteci açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım mülteci konusunda, "Türkiye mültecilere yaklaşımında asla cimri olmadı, menfaat peşinde olmadı. Komşularımız ölümden korunmak için canlarıyla bize sığındı biz de ekmeğimizi paylaştık." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

BM kurulduğu günden bu güne kadar uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu sorunlara çok değişiklik göstermiş ve boyut olarak farklı bir durum tezahür etmiştir. Bununla birlikte uluslararası barış ve istikrarın temini için uluslaraarıs platform hala BM olmaya devam etmektedir.



Türkiye'nin başıra yönelik çabalarının bugün sonucunu görmekten büyük onur duyuyoruz. İlişkilerimizi dış ülkelerle geliştirdik ve geliştirmeye gayret ediyoruz.



Türkiye bir çok konuda BM'nin barış ve kardeşlik çabalarına katkı sağlamaktadır. Türkiye uluslararası insani zirveleri gerçekleştirmekte ve gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki bağların sağlanmasında büyük katkı sağlamaktadır.



DEAŞ’LA MÜCADELE



Suriye ve Irak'taki yaşanan gelişmeleri DEAŞ ile mücadele konusunu PKK/YPG/PYD gibi terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetleri ülkemizin bu konudaki hassasiyetlerini sayın genel sekreter ile paylaşma fırsatı bulduk ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanması için yapılması gereken işler atılması gereken adımlar konusunda da görüşlerimizi ifade etme fırsatı bulduk.



"HALEP’TE TÜRKİYE ÖNCÜ ROL OYNADI"



Halep'te son yaşanan olaylardan sonra ateşkesin temin edilmiş olması ve Halep'ten çıkan sivillerin emniyete alınıp onlara gerekli yaşam imkanlarının sağlanması konusunda da yine Türkiye öncü rol oynamış ve onbinlerce insana kalacak yer yiyecek aş imkanı sağlamıştır.



Türkiye esasında Suriye ve Irak'ta yaşanan sorunların başladığı ilk günden bu yana insani bakımdan bu yana bir çok gayreti ortaya koymuş ve bugün 3 milyon civarında mülteciye ev sahipliği yapmaktadır ve bunu yaparken de doğrusu başka ülkelerden kayda değer bir destek almadan bunu başarmış durumdadır. Bunu da tüm dünya görmekte ve bilmektedir.



KIBRIS SORUNU



Kıbrıs'ta devam eden barış görüşmelerinin olumlu bir sonuca ulaşması bakımından Türkiye olarak her zaman tutumumuzu sürdüreceğiz. En önemlisi Kıbrıs halkının geleceğinin teminat altına alınması ve beklenmedik tatsız bir olayın yaşanmamasıdır. Güvenlik ve garantörlük Türkiye için vazgeçilmez hususlardır. Bu adada kurulacak yeni yönetim şeklinde adil eşit her iki tarafın temsil edileceği bir yapının oluşturulması da olmazsa olmaz hususların başında gelmektedir.



15 TEMMUZ



Ortadoğu barış sürecindeki ve görüşlerimizi de bu toplantıda sayın Genel Sekreter ile paylaşma fırsatı bulduk. Ayrıca üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi 15 Temmuz'da ülkemizde yaşanan darbe girişimi ve bunların sorumluları hakkındaki bazı konularda da aydınlatıcı bilgiler verdik. Bu konuda BM'nin üstleneceği rol olup olmadığı konusunu değerlendirdik.



Bilinmelidir ki Türkiye bir hukuk devletidir. Darbe girişimine kalkışanların da hukuk çerçevesinde karşılığını vermesinden daha doğal bir şey yoktur.



Ben yeni Genel Sekretere de yeni görevinde başarılar diliyorum. Çok zor bir dönemde görevi devraldınız. Sizin görev sürecinizde de her türlü sorunun çözümü için Türkiye gereken adımları atacak ve bu coğrafyadaki sorunların çözümü konusunda katkı sunmaya devam edeceğiz.



MÜLTECİ SORUNU ULUSLARARASI CAMİANIN SORUNUDUR



GUTERRES: Şu ana kadarkinden daha fazlası ilk sığındıkları ülkeden başka ülkeye gitmeye çalışacaklar. Mültecilerin korunması sadece komşu ülkelerin sorumluluğu değil uluslararası camianın kollektif sorunudur.



ASIL ÇÖZÜM MÜLTECİLERE BAKMAK DEĞİL



YILDIRIM: Şu anda dünya genelinde 55 milyon civarında mülteci var. Bunu en yakın bilen tecrübe eden ülke Türkiye'dir. Türkiye mültecilere yaklaşımında asla cimri olmadı, menfaat peşinde olmadı. Komşularımız ölümden korunmak için canlarıyla bize sığındı biz de ekmeğimizi paylaştık. AB'nin mülteci akımını önlemek için bizimle yaptığı bir anlaşma var. Bu anlaşma ağır aksak da olsa yürüyor. İstiyoruz ki bu konuda duyarlılık daha fazla olsun ve asıl çözüm bu mültecilere bakmak değil asıl çözüm bunların memkeletlerine dönüp orada yaşamlarını sürdürmeleri.

Terörden arındırılmış bölgeler olması önemli. Sayın Genel Sekreterin mülteciler konusunda sayısız çalışmaları oldu. Bu konuyu en iyi bilen insanlardan birisi. Öyle ümit ediyorum ki yeni görevinde de kanayan yarayı tüm insanlığa mal edecek ve bu sorunların daha fazla yaşanmaması için uluslararası tedbirlerin de alınması mümkün hale gelecek.



KIBRIS'TA ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ



GUTERRES: Kıbrıs ile ilgili iki lider sürekli bir araya geliyor ve çözülmesi gereken konluar üzerinde detaylıca görüşüyorlar. Aynı zamanda garantör ülkelerle müzakere edilmesi gereken hususlar var. Konferansın net tarihi belirli değil ancak en kısa sürede başarıya ulaşacağımızdan eminim.



Ben en iyi rolü oynamak istiyorum. BM'nin buradaki rolü liderlik değil. Bizler destek kuvvetiz ben elimden geldiğince bunun için başarılı olması için rolümü oynayacağım.