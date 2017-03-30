Başbakan'dan peş peşe müjde

Başbakan Binali Yıldırım, referandum kampanyası kapsamında Edirne mitinginde halka hitap etti. Başbakan Edirnelilere peşe peşe müjdeli haberler verdi. Yıldırım açıklamasında "Edirne'ye hızlı tren geliyor. Türkiye'yi Balkanlar'a hızlı trenle bağlayacağız. Edirne'ye bir spor lisesi yapacağız. Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı yere de yeni bir stad inşa edeceğiz" dedi.

İşte Başbakan'ın o konuşmasından satır başları:

16 Nisan'da devlet sistemini değil, hükümet sistemini değiştiriyoruz. 1923'te devlet sisteminin adını koyduk. Cumhuriyeti birlikte kurduk birlikte yaşatacağız. Kim rejime elini uzatırsa karşısında milleti bulur.

BU İKİ BAŞLILIK ZAMAN KAYBETTİRİYOR

Bu sistem zaman zaman problem üretiyor. Geçmişte yaşananlara bakalım, Ahmet Necdet Sezer'in Anayasa kitapçığını fırlatmasının ardından millet milyarca lira kaybetti. Getirdiğimiz bu 18 maddelik değişimle biz hükümet sistemini Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak değiştiriyoruz. Mevcut sistemde Başbakan da Cumhurbaşkanı da güçlü. Burada bir ikibaşlılık var, bu sa sorun oluyor. Bu iki başlılık bize zaman kaybettiriyor.

Bu sistem zaman zaman problem üretiyor. Geçmişte yaşananlara bakalım, Ahmet Necdet Sezer'in anayasa kitapçığını fırlatmasının ardından millet milyarca lira kaybetti. Getirdiğimiz bu 18 maddelik değişimle biz hükümet sistemini Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak değiştiriyoruz. Mevcut sistemde Başbakan da Cumhurbaşkanı da güçlü. Burada bir ikibaşlılık var, bu sa sorun oluyor. Bu iki başlılık bize zaman kaybettiriyor.

Bu değişiklikle artık yapılan şey şu, bu değişikli 2019 seçimlerinde yürürlüğe girince artık sandıktan mutlaka hükümet çıkacak, tek başına iktidar çıkacak.

PATRON MİLLET OLACAK

Bu değişiklikle artık yapılan şey şu, bu değişikli 2019 seçimlerinde yürürlüğe girince artık sandıktan mutlaka hükümet çıkacak, tek başına iktidar çıkacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde işin patronu millet olacak.