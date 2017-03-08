Başbakan'ın 17 koruması zehirlendi

Başbakan Binali Yıldırım'ın dün akşam gerçekleştirdiği İzmir ziyaretinde görevli olan polis korumalarından 17'si, yediği yemeklerden zehirlenerek çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir ziyaretinde görevli olan polis korumaları, akşam yemeklerini yedikten sonra rahatsızlandı. Korumaların tamamının aynı şikayeti üzerine, polisler apar topar hastanelere kaldırıldı. Korumalardan 9'u Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine, 3'ü Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, 5'i Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi yaşayan korumaların patates püresi ve tavuk yediği, yemeklerden numunelerin alınmasının ardından laboratuvara gönderileceği öğrenildi. Bu arada Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü de konuyla ilgili araştırmasını sürdürüyor. Gıda zehirlenmesi yaşayan 17 korumanın serum takılmasının ardından taburcu edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.