  • İşte son bugün seçim olsa anketi
  • Darbe girişimi ana davasında tarihi ceza talepleri
  • Sığınakta saklanan terörist böyle yakalandı
  • DEAŞ Ankara'da militan okulları açmış
  • Sinan Oğan'dan Başbakan Yıldırım'la ilgili çarpıcı iddia

BAŞBAKAN'IN BARTIN MİTİNGİNE SİS ENGELİ

Başbakan'ın Bartın mitingine sis engeli

Başbakan Yıldırım'ın uçağının sis nedeniyle inenemesi nedeniyle Bartın mitingi iptal edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bartın mitingi uçağın yoğun sis nedeniyle Zonguldak Havalimanı'na inememesi nedeniyle iptal edildi.

Başbakan Binali Yıldırım, programa göre saat 13.10'da Bartın İmam Hatip Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra saat 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecekti. Ancak Başbakan Yıldırım'ın uçağı, Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'ndeki Zonguldak Havalimanı'na yoğun sis nedeniyle inemedi.

Havalimanında Başbakan Yıldırım'ı karşılamak üzere bekleyen Bartın Valisi Nusret Dirim, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Başbakanımız ekibiyle beraber herhalde yoğun sis sebebiyle, yukarıda tabii durum daha farklı herhalde döndüler, Sinop'a geçecekler. Sinop'taki programlarına devam etmek üzere döndüler. Bartın programı şu an iptal."

DHA
315
-
İkametgah belgesi e-Devlet'ten alınabilecek !İkametgah belgesi e-Devlet'ten alınabilecek !
O şarkıyı paylaşıp intihar etti !O şarkıyı paylaşıp intihar etti !
200 kilometre hızla dehşet saçtı !200 kilometre hızla dehşet saçtı !
Erdoğan'dan manidar sözlerErdoğan'dan manidar sözler
Almanya'ya sert nota !Almanya'ya sert nota !
Adli Tıp raporu Platonik aşığın iddialarını çürüttü !Adli Tıp raporu Platonik aşığın iddialarını çürüttü !
Kadın elbiseli ve makyajlı işkenceye gözaltı !Kadın elbiseli ve makyajlı işkenceye gözaltı !
Kaymakamın makam aracı kaza yaptı: 2 ölü 6 yaralıKaymakamın makam aracı kaza yaptı: 2 ölü 6 yaralı
Biden ailesiyle ilgili şoke eden gerçek !Biden ailesiyle ilgili şoke eden gerçek !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS