Başbakan'ın eşi Semiha Yıldırım'dan anaokulu seferberliği

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, "81 İlde 81 Anaokulu Projesi"nin startını İstanbul'dan verecek. Törende Erzincan ve İzmir'in de aralarında olduğu 10 ilde yapılacak anaokulların temeli atılacak.

Başbakan'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde hazırlanan proje ile Türkiye'nin her iline anaokulu inşa edilecek. Eğitimci Semiha Yıldırım'ın bizzat ilgilendiği proje sayesinde ilk etapta bu yıl 10 okul yapılacak. Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının desteklediği projenin tanıtım töreni, 25 Mart Cumartesi günü Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapılacak. Törende, Erzincan ve İzmir'in de aralarında olduğu 4 ile telekonferans yöntemiyle bağlantı yapılarak inşaatların temeli atılacak. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katılacağı programda, kurumlar arasında protokol imzalanacak.

Okullara, yapılacağı yerde vatan uğruna canını feda eden şehitlerin isimlerinin verilmesi de kararlaştırıldı. Bağışçıların desteğiyle ilerleyecek projede, 55 anaokulu inşa edebilecek kadar bağışa ulaşıldığı belirtildi.

Başbakan'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde başlatılacak, "81 İlde 81 Anaokulu Projesi"nin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.