Başdanışmandan KHK hakkında çarpıcı açıklama

Mehmet Uçum, çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler sonucunda mağdur olmuş, masum olduğunu düşünen insanlar için “Olağanüstü Hal Komisyonu”nun kurulacağını belirtti. Uçum, daha öncesinde aleyhine dava sonuçlanmış kişilerin de bu komisyona başvurabileceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI’NIN MECLİS FETİH YETKİSİ

Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı’nın Meclis fesih yetkisi konusuna açıklık getirdi. Uçum, “Hangi aklı başındaki Cumhurbaşkanı, çok ciddi bir kriz çıkmazsa bu yetkiyi kullansın? İlk döneminde kullandığında kalan süresinden feragat ediyor ve seçilip seçilmeme riski var. İkinci dönemde kullandığında ise aday dahi olamıyor. Çünkü ikinci dönemini de tamamlamış sayılıyor. Bu yetki Cumhurbaşkanı bakımından istisnai bir yetki. Ancak çok ciddi bir kriz halinin çıkması durumunda kullanabileceği bir yetki ve bedel ödeyerek kullabileceği bir yetki” dedi.

REFERANDUM KAMPANYALARINDA ERDOĞAN YER ALACAK MI?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avukat Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, evet kampanyalarında yer almasının meşru ve normal olduğunu belirtti. Uçum, “Sayın Cumhurbaşkanı bu değişiklikle ilgili tabii ki evet pozisyonunda yer alacaktır. Bunu açıklıyor. Bununla ilgili, tabii ki böyle bir değişiklik doğrudan Cumhurbaşkanlığı pozisyonunu ilgilendirdiği için, bugün Cumhurbaşkanımız olan Erdoğan’ın bu konuda, çeşitli şekillerde kampanyalarda yer alması meşrudur, normaldir” dedi.

REFERANDUM TARİHİ NE ZAMAN?

Uçum, anayasa değişikliği teklifinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından neden henüz imzalanmadığını açıkladı.

Mehmet Uçum, “Meclis’te kabul edildikten sonra, Cumhurbaşkanlığı makamına rutin bir periyot içerisinde gitti. Cumhurbaşkanlığı, diğer kanunlarda yaptığı incelemeyi, orda kullandığı süreyi, burada da yine rutin ve makul bir biçimde kullanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘Aynı zamanda mevsim koşullarını da değerlendiriyoruz’ şeklinde yaptığı bir açıklama var. Şunu belirtmekte fayda var; referandum tarihi, kanunun Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihe göre belirlenecek. Konuya ilişkin kanundaki süre, sabit bir süre. Yani azami bir süre değil. YSK bu süreyi geriye çekemiyor. Dolayısıyla Resmi Gazete’de yayınlandığı günü izleyen 60 günden sonraki pazar günü referandum olacak. Zannediyorum bu akşam 12’ye kadar imzalanmazsa, yarın imzalanması halinde referandum tarihi de belli olacak. Bu tarih de 16 Nisan olacak” dedi.