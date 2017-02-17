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BAŞHEKİM VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başhekim ve eşi gözaltına alındı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi ile eşi gözaltına alındı

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Sinop'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi E.Y. ile eşi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi E.Y. ile eşi F.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yarar ve eşini evlerinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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