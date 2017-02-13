Başına siyah torba geçirmişler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başoğlu’nun Akıncı Hava Üssü’ne götürüldükten sonra başına ‘siyah bir torba’ geçirildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca emekli Orgeneral Başoğlu'nun EDOK Komutanlığı görevini yürütürken FETÖ'nün darbe girişimi sırasında kaçırılmasına ilişkin 12 şüpheli hakkında hazırladığı iddianame, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, Başoğlu’nun kaçırılmasına ilişkin planlamanın, darbe girişimi öncesi 11-15 Temmuz 2016 tarihlerinde Kutsi Barış’ın Alay içinde çok sayıda rütbeli asker misafiriyle rutin dışı yaptığı görüşmelere dayandığı belirtildi. Başoğlu’nu kaçıran ekibin başında yer alan Albay Uğur Karaca’nın, 14 Temmuz günü Başoğlu’nun konutunun bulunduğu yerde keşif yaptığı ifade edildi. 15 Temmuz gecesi saat 23.00 sıralarında Albay Uğur Karaca ve Binbaşı Yavuz Sezer’in konuta geldiği, kapıyı açan Başoğlu’na “Genelkurmay Başkanı’nın emriyle geldiklerini, terör sabotajlarına karşı tatbikat yaptıklarını, kendisini güvenli bir yere götürmek üzere görevlendirildiklerini” söylediği belirtildi.

KOLLARINA GİRİP GÖTÜRDÜLER

İddianameye göre bu öneriye itiraz etmeyen Kamil Başoğlu, şort ve tişörtlü olması nedeniyle üzerini değiştirmeyi önerdi ancak kabul edilmedi. Albay Uğur Karaca ve Binbaşı Yavuz Sezer kollarına girerek kendisini kapıda bekletilen ambulansa bindirdi. Elleri arkadan bantlanan Başoğlu’nun etrafı görmemesi için kafasına yeşil renkli bir fanila geçirildi.

Orgeneral Kamil Başoğlu’nun bu şekilde Akıncı Hava Üssü’ne götürüldüğü, burada 141 olarak adlandırılan bir yere varıldıktan sonra ambulansın durduğu aktarılarak, “Albay Uğur Karaca’yla birlikte müştekinin ambulanstan indirildiği, orada bulunan başka askerler tarafından müştekinin kafasındaki fanila çıkarıldıktan sonra bir siyah torba geçirdikleri, bu şekilde müştekiyi alarak ambulanstan uzaklaştıkları anlaşılmıştır” denildi.

Hazırlanan iddianamede ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimine katılan askerlerin hepsinin FETÖ üyesi olmadığı da belirtilerek, “Darbe teşebbüsüne katılanların tamamının FETÖ üyesi olduğunu söylemek mümkün değildir” ifadesi yer aldı.