Başına yastık kılıfı geçirip götürdüler !

Irak'ın en büyük ikinci kentinin batı mahallelerinde yakalanan IŞİD şüphelileri, başları kapatılmış halde pikaplara bindiriliyor. Çatışmalarda öldürülen çok sayıda terörist ise sokaklarda bırakıldı.



Kentin batı yakasında ilk köprüye ulaşan Irak askerlerinin valilik binasını ateş altına aldığı son dakika olarak duyuruldu.

Terör örgütü IŞİD'in elindeki en büyük kent olan Musul'da 19 Şubat'ta başlatılan yeni operasyona katılan birlikler, artık kentin batı mahallelerinde ilerliyor. Reuters haber ajansı, Irak Ordu birliklerinin batıdaki ana hükümet binalarına gittikçe yaklaştığını son dakika olarak duyurdu. İçişleri Bakanlığı, il konseyi ve valilik binasının askerlerin atış menzilinde olduğunu açıkladı.

Bu gelişme, dün ele geçirilen Dicle Nehri üstünde yer alan en güneydeki köprüden birliklerin kuzeye doğru hareket halinde olduğunu gösteriyor.

Karga tulumba bindirdiler

Reuters, ev ev sokak savaşı verilen batı yakasında terör örgütü bünyesindeki yabancı savaşçıların sert direniş gösterdiğini aktarıyor. Kentteki sivillerin içinde yaşayan IŞİD'in keskin nişancıları, oturdukları evlerde ateş yakarak Duman çıkmasını sağlıyor ve koalisyonun hava saldırılarına perdeleme yapıyor.

Batı mahallelerinden gelen fotoğraflarda yakalanan IŞİD şüphelilerinin başlarının yastık kılıfı benzeri kumaşlarla kapatılıp pikaplara bindirildiği görülüyor. Öldürülen teröristler ise sokaklarda veya evlerin bahçesinde bırakılmış.

Ancak buna karşın operasyonda hızlı bir ilerleme söz konusu. Ordu birlikleri dün Dicle Nehri üstündeki beş köprüden en güneyde olanı terör örgütünden kurtardı. İsmi Dördüncü Köprü olan yapının onarılıp kentin doğusundaki takviye askerlerin batıya geçişinde kullanılması planlanıyor. Dicle üstündeki köprüler geçen aylarda koalisyon savaş uçakları tarafından vurulmuştu.



Terör örgütü kendisi için hayati önemdeki Musul Uluslararası Havalimanı ve El Gizlani Askeri Üssü'nü geçen hafta kaybetmiş ve şehrin içine doğru çekilmişti. El Memun Mahallesi ise, hafta sonu IŞİD'den kurtarılan ilk mahalle oldu.

Siviller bodrumlarda saklanıyor

Batı yakası operasyonu başlamadan terör örgütünün elinde 750 bin sivilin bulunduğu tahmin ediliyordu. İlk dokuz günde çatışma bölgesinden kaçıp kurtulanların sayısı 14 bini buldu, 17 Ekim'den bu yana evlerinden olan siviller ise 235 bine yükseldi.

Reuters, kent içinde mahsur kalan sivillerin dehşete düşmüş bir şekilde bodrumlarda saklandığını aktarıyor. Ajansa konuşan bir anne, 72 günlük kız bebeğiyle çok nadir yer üstüne çıktığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM), dün yaptığı açıklamada militanların sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını, birçok eve ve sivil araca tuzak yerleştirdiğini duyurdu.

GÜN GÜN OPERASYON

- Büyük operasyon, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun desteğiyle 17 Ekim'de başladı.

- 1 Kasım'da IŞİD mevzilerinde ilk gedik açıldı, ordu birlikleri Musul'un doğusuna girdi. Terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi, "Ölene kadar savaşın" çağrısını yaptı.

- Musul'un batısından ilerleyen güçler kuzeydeki Peşmergelerle 23 Kasım'da birleşti, tamamen kuşatılan kentin Rakka ile bağlantısı kesildi.

- 8 Ocak'ta ordu birlikleri kenti ikiye bölen Dicle Nehri'ne kadar ilerledi.

- Dicle Nehri'nin doğusunda kalan tüm mahalleler 18 Ocak'ta IŞİD'den temizlendi, terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu.

- 19 Şubat'ta kentin batı yakasını IŞİD'den kurtarmak için ikinci operasyon başladı.

- 26 Şubat'ta kontrol sağlanan Memun mahallesi, kentin batısında geri alınan ilk mahalle oldu.

Kaçan siviller ise kilometrelerce aç susuz yürüyor ve can havliyle ordu birliklerinin bulunduğu noktaya ulaşıyor. Uluslararası haber ajanslarının cephe hattından geçtiği fotoğraflarda, yollara düşen yaşlı kadın ve çocukların ölümden kurtuluş anları yer alıyor. Kentin batısındaki cephe hattında çekilen karelerde, tekerlekli sandalyelerle kaçan yaşlılar da var.



Bir yılda topraklarının dörtte birini kaybetti

Musul, terör örgütü IŞİD'in elinde tuttuğu en büyük kent. Terör örgütü, şu anda Musul'un yanı sıra Rakka'da da kuşatma altında tutuluyor. Örgütün batıdaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı ve ilçe çevresindeki kasabalardan da teröristler temizlendi.

IŞİD, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak'ta Felluce, ve Libya’da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, Musul'u da kaybetmesi halinde yalnızca Rakka'ya sıkışacak.