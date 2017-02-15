''Başka bir erkeğe bakıyordu'' dedi ve...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 10 Ağustos 2016 tarihinde ayrı yaşadığı karısını sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, suç aletiyle ilgili raporların tamamlanması için duruşmayı 22 Mart 2017 tarihine erteledi.

Ayrı yaşadığı eşi Meltem E.'yi 10 Ağustos 2016 günü öldürdükten sonra kayıplara karışan ve 17 Ağustos tarihinde İzmir'in Kiraz ilçesinde yakalanan Emrah E.'nin ilk duruşması yapıldı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, savcı hazırladığı iddianamede Emrah E. için "Canavarca hislerle adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Duruşmada ifade veren zanlı Emrah E., eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, "Karım başka bir erkeğe bakıyordu" dedi.

Duruşmada, mahkeme heyeti, suç aletiyle ilgili raporların tamamlanması için duruşmayı 22 Mart 2017 günü saat 14.00'a erteledi. Davanın ardından öldürülen Meltem E.'nin yakınları, sanık hakkında en ağır cezanın verilmesini talep ederek, idamın bir an önce geri gelmesini istedi.

Davayı takip eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör de, "Türkiye Büyük Millet Meclisi "Özgecan yasasını" çıkarıncaya kadar kadın cinayetlerini takip edeceğiz. Öldürülen kadınların aileleriyle birlikte adalet mücadelesi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Olayın geçmişi

Alaşehir'deki özel bir üzüm işletmesinde çalışan Meltem E., geçen 10 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında eve dönmek üzere yola çıktı. Genç kadın, Beş Eylül Mahallesi Kenan Evren Caddesi'ne geldiğinde, önünü 1 buçuk yıldır ayrı yaşadığı eşi Emrah E. kesti. İddiaya göre, Emrah E. biri 5, diğeri 2 yaşındaki iki çocuğunu da alıp, baba evine dönerek kendisini terk eden 7 yıllık eşi Meltem E.'yle barışmak istedi. Ancak Meltem E., eşinin bu isteğini geri çevirip, eve dönmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine öfkelenen Emrah E., eşini bıçakla karnı ve boğazından yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Meltem E., ambulansla kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinde doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Emniyet ekipleri, olayın ardından kaçan Emrah E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik takip sonucu Emrah E.'nin cep telefonundan önce Manisa ve Alaşehir'den, ardından da İzmir'in Kiraz ilçesinden sinyal alındı. Bunun üzerine Kiraz'da yoğunlaşan polis, beyaza boyadığı kırmızı renkli motosikletiyle iş aramak için ilçeye geldiği öğrenilen Emrah E.'yi, Kiraz Sanayi Sitesi'ndeki bir kahvehanede çay içerken yakaladı.