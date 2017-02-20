Başkan Hazinedar Karadenizli STK’ların sorunlarını dinledi

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Karadeniz Konfederasyonları ve STK’lar ile Suada’da kahvaltı programında bir araya geldi. Yaklaşık 20 Karadeniz Federasyonun sorunlarını dinleyen Başkan Hazinedar, ülke gündemi hakkında federasyonlarla fikir alışverişinde bulundu.

‘’BİRLİKTE AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK’’

Karadeniz Konfederasyonları ve STK’larla bir araya geldiği programda konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, ’’ Beşiktaş'tan tüm Türkiye'ye ulaşan sevgi siyasetimiz, Karadeniz'in birlik ruhunun bir yansımasıdır. Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok. Tüm çalışmalarımızda hemşerilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde olacağız’’ dedi.