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BAŞKAN KILIÇ, DERTLERİNE DERMAN OLDU

Başkan Kılıç, dertlerine derman oldu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Fındıklı’da yaşayan bir ailenin ziyaret isteğini kırmadı.

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 86 yaşında olan ve 1982 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağlı yaşamını sürdüren Kemal Arda ile eşi 78 yaşındaki Adile Arda’nın Fındıklı Mahallesi’ndeki evlerine konuk olan Başkan Kılıç, ailenin yaşadığı sıkıntılarla yakından ilgilenilmesi talimatı verdi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette konuşan Kemal Arda, “1982 yılında trafik kazası geçirdim, tek bacağım o günden beridir yok. Ayrıca başka sağlık problemlerim de var. Yatağa bağlı yaşamımı sürdürüyorum. Tek isteğim dışarı çıkmak, gezebilmek” dedi.

KILIÇ’TAN TALİMAT

Başkan Ali Kılıç da, “Kemal Arda ve ailesi, sevgi dolu yürekleri ile hayata sımsıkı bağlılar. Bana umut oldular, kapılarını açtılar. Allah uzun ömürler versin. Yaşadıkları sıkıntıları birebir kendilerinden dinledim. Şimdi bu sıkıntıları az da olsa merhem olabilirsek bizlere ne mutlu. Kemal amca uzun zamandır dışarıya çıkamıyor, kendisine hem evde bakım hizmeti sunacağız, hem de onu Altın Yıllar Yaşam Merkezimizde ağırlayacağız. Kemal amcamın ellerinden öpüyor, onu tekrar yaşamla buluşturacağımızın sözünü veriyorum” dedi.

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