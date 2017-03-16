Başkan Kılıç Maltepeli sanatçılarla bir araya geldi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, heykelden tiyatroya, sinemadan müziğe, seramikten resme kadar birçok alanda çeşitli sanatsal faaliyetlerde bulunan Maltepeli sanatçılarla bir araya geldi. Buluşmaya, bağlama virtüözü Erdal Erzincan, ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Emin Olcay, ünlü heykeltıraş Güner Yener, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Maltepe Belediye Tiyatrosu oyuncularının da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı.

“SİZLER BAŞTACISINIZ”

Başkan Ali Kılıç konuşmasında, “Maltepe’nin tüm zenginlikleri, sanatçılarımız buradasınız. Sizlerle çok sık bir araya gelerek, ilçenin sanatına yön vermemiz ve ilçemizi tanıtmamız gerektiğine inanıyorum. Eleştirileriniz başımın tacıdır. Bu buluşmayı çoktandır planlıyordum ancak bugüne nasip oldu. Şu an sizlerle buluştuğumuz kültür merkezinde, halkımızın çeşitli sanatsal etkinliklere ulaşması için mücadele ettik ve etkinliklerimizi ücretsiz gerçekleştirerek, herkesin sanata ulaşmasını sağlıyoruz. Fikret Otyam Müzesi’ni ilçemize kazandırdık, yakında Organik Pazar’da Yaşar Kemal Kültür Merkezimizin temelini atacağız. Bu müjdeyi bir kez daha sizlere vermek istiyorum. Olanaklarımız nispetinde bir şeyler yapıyoruz. Bugün sorunlarınızı dinlemek ve sizlerle bütünleşmek için buradayım. Yaşadığınız tüm sıkıntılarda bana ulaşın, sizler için her şeyi yapmaya hazırım” dedi.

SANATÇI FORUMU DÜZENLENECEK

Kılıç’ın konuşması sonrası söz alan sanatçılar; şehir müzesi kurulmasından kültürel varlıkların korunmasına, yerel sanatçıların belediye tarafından desteklenmesinden tiyatro ve uluslararası kültür-sanat festivalleri yapılmasına kadar bir dizi görüşlerini ifade etti. Toplantı sonrası sanatçılarla geleneksel forum düzenlenmesi kararı alındı.