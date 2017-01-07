Başkan Şahin, 3 bin 329 yetim çocuğun hatalini gerçekleştirdi

Sosyal devlet anlayışıyla toplumun her kesimine dokunmaya çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent genelinde eşini kaybetmiş anne ve çocuklarına ulaşmak içinSağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde “Yetim Koordinasyon Merkezi”ni kurdurdu.

Yetim çocuklara maddi yardımın yanında eğitim, sosyal ve duygusal anlamda da destek veren Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışmalarla çocukların topluma kazandırılmasını hedefliyor.

Mahalle ve okulları tek tek gezerek yetim çocukları tespit eden merkez çalışanları, çocukların ailelerini de ziyaret ediyor.

Öte yandan koordinasyon merkezi, yetim çocuklara akademik destek ve değerler eğitimiyle güçlü bireyler yetiştirmeye gayret ediyor.

EĞİTİMLER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Onların sıkıntılarını dinleyerek, çocukların isteklerini soran koordinasyon merkezi, kurulduğu günden itibaren 3 bin 329 yetim çocuk ve 939 anneye ulaştı.

Çocuklara hayallerini soran merkez çalışanları Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığı bazı etkinlik ve ziyaretlerde, onlara istedikleri hediyeler takdim etti.

Sinema, piknik ve kahvaltı gibi etkinliklerin gerçekleştiren koordinasyon merkezi, ayrıca çocuklara yönelik gezi, doğa kampı, müze ziyareti, Masal Parkı, Botanik Parkı ve Harikalar Diyarı gibi merkezlere de geziler düzenliyor.

Bu arada anneleri okuma yazma ve meslek kurslarına yönlendirerek, onlara eğitim seminerleri veren merkez, çocukların da eğitimini yakından takip ediyor.

Merkez ayrıca, yetim çocukların akademik başarılarını destekleyerek okul takip ve yönlendirmelerde bulunuyor.