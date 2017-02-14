Başkan Şahin, 3 yıllık icraatlarını anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye başkanı olduğu üç yılın değerlendirmesini yaptı.

30 Mart 2014 yılında yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Şahin, Fıstık Parkı’nda düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında, üç yıl içerisinde yaptığı çalışmaları anlattı.

19 Şubat Pazar günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla toplu açılış töreni gerçekleştirileceğini bildiren Şahin, törende, 876 konut,4 köprülü kavşak, 73 sosyal tesis ve muhtarlık, 230 kilometrelik yeni imar yolu, 235 bin metrekarelik park, 22 sokak sağlıklaştırması ve restorasyon, 22 bölgede içme suyu ve yağmur suyu hattı yapımı ile 8 yeni hizmet binasının açılışının yapılacağını belirtti.

Şahin, açılışı yapılacak tesislerin toplam yatırımının yaklaşık 796 milyon lira olduğunu aktardı.

“BÜTÇEMİZİN YÜZDE 60’INI YATIRIMA AYIRDIK”

Belediye başkanlığı görevinde bütçenin yüzde 60'ını yatırıma ayırdıklarını dile getiren Şahin, "Çünkü bütçeyi yatırıma dönüştüremezsek hizmet kalitesini artıramayız. Malumunuz, son 3 yılda yaşamadığımız kalmadı, ciddi sıkıntılar yaşadık. Çünkü zor bir dönemden geçiyoruz. Bunlara rağmen önemli vizyon projeleri de gerçekleştirdik." dedi.

Kentte hayata geçirilen en önemli vizyon projelerinin başında Düzbağ Projesi’nin yer aldığını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Şükürler olsun Düzbağ Projesini hayata geçirdik. 3 yıl önce DSİ'nin masasında böyle bir proje yoktu. Sıkıntıyı iyi anlatıp, daha kaliteli bir yumuşak suyu kentimize 120 kilometre öteden getiriyoruz. Bu projeyle yaklaşık 120 milyon lira enerji karımız olacak. Bu da demek oluyor ki, yılda 5-6 yeni kavşak yapabileceğiz. Bu konu çok önemli çünkü en büyük kaynak giderin azaltılması. Öte yandan Gaziantep daha kaliteli suya kavuşuyor."

HAFİF RAYLI SİSTEM VE METRO HATTI ONAYLANDI

Kentte yeni tramvay ve metro hatlarının da oluşturulacağını, konuyla ilgili onayların alındığını bildiren Şahin "En geç 8-9 ay içerisinde hafif raylı sistem ve metro hattının temelini atacağız. Şu an Konya'nın 3 katı yolcu kapasitemiz var. Herşey hazır kesin proje için ihale aşamasındayız." diye konuştu.

Anayasa değişikliği referandumunu da anlatan Şahin, referandumda Gaziantep olarak Türkiye ortalamasının 10 puan üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Değerlendirme basın toplantısına AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mehmet Sarı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ak Parti Merkez ilçe başkanları Av. Hakan Kurt, Halil Uğur ve basın mensupları katıldı.