Başkan'dan ‘izdivaç’ programlarına kolestrol benzetmesi

Başkan Yerlikaya, “Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı, Afyonkarahisar Yerel Yayıncı Buluşması” toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, özelikle son dönemlerde ‘izdivaç, evlendirme’ programları ile ilgili gelişen şikayetlerin hatırlatılması üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Programlarla ilgili şikayet sayısının 136 binleri bulduğunu belirten Yerlikaya, gelen şikayetler üzerine RTÜK olarak bazı yaptırımlar uyguladıklarını kaydetti. Programların içeriklerinde sıkıntılar olduğunu ifade eden Yerlikaya, “Biz kamuoyunun tepkilerine ve bize gelen tebligatlarına çok önem veriyoruz neticede radyo televizyon yayıncılığı da vatandaşa hizmet eden bir alandır hedef kitlesi vatandaştır dolayısıyla vatandaştan gelen tepkilere de biz dikkat ediyoruz. Son dönemlerde söylediğiniz konularda evlilik programlarını kastediyorsunuz galiba onlarla ilgili biz yasalardan doğan haklarımızı kullanarak uyguluyoruz. Çünkü vatandaştan çok fazla tepki var 136 bin’i buldu bu programların çok uzun süre devam etmesi ve içeriğinde sorunlu şeylerin olması bu sonucu doğurdu. Bu RTÜK kurulundan veya değişik kurumlardan kaynaklanan bir şey değil. Bu yayın organlarımızın içerikteki sorunlarından kaynaklanan bir şey. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum hep bir ara gelin kaynana programları vardı bu evlilik programları izdivaç programları dediğimiz programlar ona dönüştü. Format olarak eskidi. Dolayısıyla eskiyen bir programda radyo televizyonlarda tutunmakta zorluk çeker. Bu birinci söylediğim konu bu. Radyo televizyon üst kurulu olarak da bizde yasalardan doğan yetkimizi kullanıyoruz. Hakikaten çok sorunlu içerikler var sorunlu yayınlar var bunları hepimiz görüyoruz bunların detayını burada konuşmaya gerek yok” şeklinde konuştu.

“PROGRAMI KALDIRILMASIYLA İLİGLİ VERECEKLERİ KARA KENDİLERİNİN KARARI"

Programların kaldırılıp kaldırılmayacağın kararını verecek olanların yapımcılar olduğunu söyleyen Yerlikaya, “Bir ara yaklaşık 6-7 ay önce bu evlilik programlarını yapanları çağırdık. İçerikte ne tür sorunlar olduğunu anlattık ve bu program yapımcıları kendileri dahi söylediler ‘gerçekten biz bunları yapmış mıyız çok ayıp etmişiz diye kendileri söylediler.’ Geçenlerde yine topladık ve bunların içerikte ki sorunlarını anlattık ve bu programların artık miladını doldurduğunu söyledik ve gereğini yapmalarını istedik. Onun dışında biz başka bir şey söylemedik bir takım şeylerde biz söylemiş gibi lanse ettiler fakat bizim sadece söylediklerimiz bu. Programın kaldırılmasıyla ilgili verecekleri karar kendilerinin kararı. Biz bu programlar böyle devam ettiği sürece muayedeleri uygulamaya devam edeceğiz. Muayedeleri nedir, para cezası ve o para cezaları da reyting oranlarına göre değişiyor. Yani televizyonlara farklı farklı para cezaları gelebiliyor. Reytinglerinden kaynaklanıyor. Bir önceki ayın reklam gelirlerinin oranlarından kaynaklanıyor. Reklam geliri fazla ise o televizyona fazla diğerine az gelebiliyor. Dolayısı ile zaman zaman onu gazetelerde görüyorsunuz ‘bu televizyona çok diğerine az, niye öyle’ diye öyle değil bu standart yüzde 1 veya 2 artırım parası yüzde 3’te verebiliriz. Bu artırımlı para cezalarını verebiliriz. Sonuçta farklı farklı çıkabiliyor. Biz bundan sonrada bu programlar bu şekilde devam ederse muayedeleri uygulamaya devam edeceğiz. Çünkü vatandaşlardan aynı hızda aynı oranda tepkiler gelmeye devam ediyor” dedi.

“LANET EDEREK İZLİYORSA..."

Programlarla ilgili yapılan ‘reyting’ savunmalarına da değinen Yerlikaya, buna da ‘iyi kolesterol, kötü kolesterol’ benzetmesinde bulunarak şunları söyledi:

“Bu yayıncılarımızda hedef kitlesi olan bu vatandaşların söylediklerini dikkat etmek zorundadırlar. Bundan kaçamazlar, bundan kaçarlarsa ne olur? Kedileri de zarar görür. Çünkü bu kadar eleştirilen reytingler bu sefer düşmeye başlar. Reyting diyince de ‘siz öyle söylüyorsunuz ama bunlar çok izleniyor.’ Reytingde aynı kolesterol gibidir kolesterolün bir iyisi vardır bir kötüsü vardır. Tıptaki kardeşlerimiz daha iyi bilirler ‘LDL’ onlar şöyle diyor ‘Lanetli Kolesterol’ çünkü zararlı kolesterol, diğerine de ‘HDL’ kolestrol, reytingde böyle yani reytinginiz fazla mazereti hiç de makul bir mazeret değildir. İnsanlar mutluluk içerisinde, severek sizleri izliyorsa önemlidir. Yoksa lanet ederek ve kızara izliyorsa bu reytingin hiçbir anlamı da yoktur. Bunu burada söylemek istiyorum. Bize verdikleri savunmalarda bunu söylüyorlar efendim ‘sizde söylüyorsunuz ama çok izleniyor.’ İzleniyor ama kızarak izleniyor. Lanet ederek izliyorsa o zaman o reyting faydalı bir reyting değildir.”

Açıklamalarının ardından Yerlikaya ve beraberindeki RTÜK üyeleri kentteki yerel televizyon ve radyo kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.