ANKETLER

Başkanlık referandumunda oyunuz ne olacak ?
Kesinlikle Evet
Evet ama değişebilir
Kesinlikle Hayır
Hayır ama değişebilir
Kararsızım
Hadise hedefini açıkladıHadise hedefini açıkladı
Kadir Güntepe katalogdan evlendi iddiasıKadir Güntepe katalogdan evlendi iddiası
3 aydır kayıptı ! Bombardımanda öldüler3 aydır kayıptı ! Bombardımanda öldüler
Cezaevi firarisi bakın nerede yakalandıCezaevi firarisi bakın nerede yakalandı
Alaattin Çakıcı'dan sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklamaAlaattin Çakıcı'dan sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklama
Yarbay Mehmet Alkan'a bir ceza dahaYarbay Mehmet Alkan'a bir ceza daha
Suriyelilerin sağlık merkezine baskın !Suriyelilerin sağlık merkezine baskın !
En son görüldüğü kişi linç ediliyorduEn son görüldüğü kişi linç ediliyordu
İlaç saklayan eczaneler yandı!İlaç saklayan eczaneler yandı!
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