''Başkanlık sistemi ya da geniş yetkili cumhurbaşkanlığı''

Türkiye 16 Nisan'da tarihi bir referanduma gidiyor. Tüm kamuoyu sadece referanduma kilitlenmişken bugün gündeme bomba gibi bir haber düştü.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre Türkiye'de bundan 20 yıl önce FETÖ Türkiye için başkanlık sistemini önermiş.

İşte o haber:

FETHULLAH GÜLEN: BAŞKANLIK SİSTEMİ YA DA GENİŞ YETKİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI

Fetullah Gülen, FETÖ'nün yayın organı olan Samanyolu televizyonuna verdiği röportajda, “Başkanlık sistemine de, bu gerçekleşmezse geniş yetkili Cumhurbaşkanlığına” sıcak baktığını söyledi.

‘DARBECİLERİN YAPTIĞI İYİ İŞLER VAR'

28 Şubat sürecinin sıcak olarak yaşandığı dönemde televizyonda yapılan açıklamada, FETÖ elebaşı Gülen, darbe konusunda yöneltilen soruya şu karşılığı verdi: “Türkiye'de bir krizin bulunduğu vakadır. Bu, biraz da bazılarının üslup hatasından kaynaklanıyor. Darbenin doğrudan doğruya kendisi krizdir. Darbecilerin yaptığı iyi şeyler de olmuştur ama çok önemli kayıpları da olmuştur. Demokrasi kesintiye uğramıştır, birikimler heba olmuştur. Darbe tam bir çözüm değildir. ‘Acaba darbe olacak mı?' endişesi, bunlarla hiç alakası olmayan insanları rahatsız eder. Böyle bir istikrarsızlık, para piyasalarına, borsalar, yatırımlara girebilir.”

‘BAŞKANLIĞA SICAK BAKIYORUM'

Feto, 30 Mart 1997'de Zaman Gazetesi'nde de yer alan röportajında başkanlık sistemi için şunları söyledi: “Başkanlık sisteminin alt yapısı hazırlanmalı, insanımız hazırlanmalıdır. Salahiyetleri genişletilmiş Cumhurbaşkanlığı üzerinde durulursa bir rıhtım, bir sıçrama ayağı, bir rampa sayılabilir. Ancak milletimizin bu gününü ve geleceğini ilgilendiren bu gibi konular geniş platformlarda tartışılmalıdır. Ben şahsen başkanlık sistemine de, salahiyetleri genişletilmiş cumhurbaşkanlığına da sıcak bakıyorum.”