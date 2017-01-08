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BAŞKENT'TE KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Başkent'te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

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Edilinen bilgiye göre, kaza gece saat 06.00 sularında Yenimahalle İstanbul yolu Şaşmaz mevkinde meydana geldi. Merkez istikametinden Sincan istikametine gitmekte olan Mustafa Yiğit yönetimindeki 06 MFR 30 plakalı otomobil Şaşmaz kavşağına 500 metre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobil içerisinde sıkışan Mustafa Yiğit'e yardıma giden henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaşa ise olay yerinde 06 FZ 9842 plakalı otomobil çarptı. Yaya vatandaşa çarpan otomobil de takla atan 06 MFR 30 plakalı otomobile çarparak durabildi. Otomobilin çarptığı yaya şahıs metrelerce sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağık ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaya vatandaş hayatını kaybetti. 06 MFR 30 plakalı otomobilin sürücüsü Yiğit olay yerine gelen ambülansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan henüz ismi öğrenilemeyen 06 FZ 9842 plakalı otomobil şoförü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
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